La un pas de Liga 2-a: CSM Olimpia Satu Mare- Politehnica Timișoara 2-0 ( 2-0)

Fotbalul și-a luat partea la Zilele Sătmarului!

– Peste 5000 de oameni au creat o atmosferă deosebită pe bătrânul stadion ”Olimpia” iar echipa le-a răsplătit așteptările cu o victorie ce-i duce la doar 90 de minute distanță de promovare

”În Satu Mare e sărbătoare!”, așa sună un vers din vechiul imn al Sătmarului, lansat cu ani buni în urmă de Cornel Sorian și Gugu Mirea și a lor trupă, Stigma. Iar în weekend tot sătmăreanul a simțit cu adevărat că are motive să se simtă ca la o mare petrecere. La o mare sărbătoare… Iar fotbalul nu avea cum să nu-și ia partea…

Sâmbătă după amiază lumea s-a adunat la stadion mai ceva ca la ”the Urs”. Bătrânul stadion Olimpia-Daniel Prodan n-a mai văzut atâta lume adunată laolaltă la un eveniment fotbalistic de mai bine de zece ani, de pe vremea când, revenită în Liga a 2-a, Olimpia, antrenată atunci de Tibi Csik se bătea de la egal la egal CSU Craiova, Reșița, UTA sau ASA Târgu Mureș.

Iar spectacolul oferit în teren de CSM Olimpia și Poli Timișoara a fost pe măsura așteptărilor. Sătmărenii au fost vioara întâi pe teren și, după o primă repriză perfectă, cea mai bună a sezonului, au luat un avantaj de două goluri. 2-0.

Am zice fără să greșim că CSM Olimpia Satu Mare a făcut un pas important spre promovarea în Liga 2, după ce a învins cu 2–0 formația SSU Politehnica Timișoara, în prima manșă a finalei barajului de promovare.

Dar, pentru că rămâne mereu acest DAR în fotbal, o știe orice antrenor, jucător sau suporter, 2-0, e cel mai periculos scor în fotbal. Iar returul de miercuri de la Timișoara rămâne deschis. Sigur, cu CSM Olimpia având prima șansă, dar cu o echipă a Politehnicii ce va avea în spate ”tsunamiul alb-violet” al unei galerii pe care și-ar dori-o cu siguranță orice echipă din lume.

Cât despre meci… CSM Olimpia a făcut o primă repriză excelentă. Cosmin Zamfir, omul care pe parcursul sezonului le-a cam făcut pe toate, a jucat când fundaș lateral, când mijlocaș în bandă, a fost împins acum în atac. Iar ”Coco” a fost MVP-ul partidei cu o pasă de gol la reușita de 1-0 a lui Mustacă și apoi cu reușita de 2-0 la faza în care Văsălie a avut marele merit de a insista la o minge ce părea pierdută…

Bănățenii au dezamăgit în primele 45 de minute fiind departe de forma arătată în dubla cu Minaur din semifinale… În partea a doua însă au încercat să echilibreze și pe final chiar puteau reduce din diferență la imensa ocazie din minutul 81. Doar că uriașul Maxim din poarta gazdelor a demonstrat încă odată că a fost, probabil, cea mai bună achiziție a iernii de la CSM Olimpia Satu Mare.

Urmează acum returul de miercuri de la Timișoara, programat la ora 17,30. Asta dacă cei de la Digi nu ne vor mai face o surpriză și vor schimba ora de start pentru a-i face loc episodului 2 al duelului OLI-POLI în grilă.

Adrian Rus a dat lovitura de start

Internaționalul român, Adrian Rus (29 ani) a fost invitat de conducerea CSM Olimpia să dea, simbolic, lovitura de start a finalei de sâmbătă. Acesta, însoțit de primarul Gabor Kereskenyi și președintele clubului, Ștefan Mureșan a fost primit din partea gazdelor un tricou cu numărul 4 al CSM Olimpia Satu Mare. Iar fundașul sătmărean ce tocmai a promovat în Serie A cu Pisa le-a purtat noroc jucătorilor de la CSM Olimpia.

Oficiala plină de… oficialități

Dacă prețul unui bilet la tribuna I a costat 10 lei, cine a vrut să stea sâmbătă la oficială a scos din buzunar 50 de lei. Iar biletele au trecut mai ceva ca pâinea caldă ori ca micii și berea de la tarabele de pe Bulevardul Transilvania.

Prefectul Altfatter Tamas, subprefectul Romeo Pop, senatorul Turos Lorand, deputatul Magyar Lorand, primarul Gabor Kereskenyi, viceprimarul Raul Băbțan și-au găsit cu greu locuri libere.

Deputatul Mircea Govor a trecut peste o promisiune pe care a făcut-o în urmă cu 20 de ani pe vremea când conducea destinele Olimpiei în Liga a 2-a și a venit la meci.

”N-am mai fost pe stadionul Olimpia de 20 de ani. Mi-am făcut mie o promisiune atunci că nu mai vin aici la meciuri… Dar astăzi, și la insistențele nepoților mi-am încălcat cuvântul dat atunci. Nu-mi pare rău c-am venit căci am văzut un meci bun într-o atmosferă cum numai sătmărenii știu s-o facă.” Ne-a spus deputatul PSD, Mircea Govor.

Alexandru Botos (Piri), antrenor secund Olimpia Satu Mare:

„O victorie cu două goluri, dar ne mai așteaptă un retur. Astăzi am reușit să facem un joc stabil. Cred că am oferit spectatorilor un spectacol fotbalistic. Deși este o finală, am avut curaj și am jucat fotbal. E firesc să ai emoții la astfel de meciuri, dar am avut încredere în băieți. Mergem la Timișoara să muncim și să obținem promovarea.

Mă așteptam la un public atât de numeros, pentru că știu că sătmărenii sunt înfometați de fotbal. Le mulțumesc pentru prezență – ne-au transmis o energie care ne-a împins spre victorie.”

CSM OLIMPIA SATU MARE – POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0

Stadion: Olimpia (Satu Mare).

Arbitru: Sorin Vădana (Cluj-Napoca – Cluj). Asistenți: Claudiu Şchiopeţ (Braşov) și Ștefan Dumitrache (Palanca – Prahova). Rezervă: Mircea Salomir (Cluj-Napoca – Cluj). Observator arbitri: Mihai Florin Marcu (Oradea – Bihor). Delegat joc: Daniel Miodrag Mihai (Bucureşti).

CSM Olimpia: Al. Maxim – Dor. Tudoran, Diomande (Em. Negru 46’), Copaci, Oanea (cpt.) – Lucaci (Zsiga 60’), V. Calugher – Văsălie (Hosu 90+2’), S. Șanta, C. Zamfir (Al. D. Pop 74’), Mustacă (Chinde 60’)

Rezerve neutilizate: Dar. Văduvă – Csatari, Rz. Prodan, Corodan

Antrenor: Alexandru Botoș

Poli Timișoara: Mosoarcă – Miclăuș (Avrămescu 80’), Dav. Roșu, Aur. Vlaicu, R. Ciurel – Pureca, Rotariu (Al. Nic. Militaru 46’) – Dav. Popa (cpt.), Dav. Ciurel, Prună (Marincu 7’) – Istratie

Rezerve: Enășescu – Ed. Amariei, D. Tătaru, Huminic, Al. Nagy, M. Lazăr

Antrenor: Cristian Gălan

FILMUL JOCULUI

Min 5 Mosoarcă respinge și reține două baloare șutate din afara careului. CSM Olimpia începe în atac meciul care a debutat cu două minute mai devreme. Galeria Politehnicii, formată din maximum 200 de suporteri, asigură fondul sonor al jocului. Tribuna principală a bătrânului stadion din Satu Mare este plină.

Min 7 Cristian Gălan îl introduce pe Fabian Marincu în locul lui Victor Prună, accidentat

Min 21 Echipa sătmăreană continuă să atace, iar Poli doar să se apere. Copaci, fost la UTA, șutează bine de la circa 40 de metri ușor lateral stânga, însă Mosoarcă e atent, se retrage și respinge cu un plonjon spectaculos, de sub transversală, în corner. Cea mai mare ocazie a jocului, până acum.

Min 35 1-0 Olimpia deschide scorul, culmea, pe o fază de contraatac, după ce cât a pus presiune și a atacat continuu nu a marcat! Zamfir avansează pe stânga, nu-l presează nimeni, ajunge în dreptul careului și trimite ușor înapoi pentru Robert Mustacă, iar acesta, nemarcat, preia cu stângul pe linia de 16 metri și șutează tot cu stângul, cu pământul, nu extraordinar, dar bine plasat. Balonul șterge bara din stânga și intră în poartă! Mosoarcă a rămas blocat pe mijloc și a privit cum ia gol

Min 43 2-0 Șanta primește în dreapta careului și centrează spre fața porții, Vlaicu intervine prin alunecare și deviază în față, Mosoarcă e prins pe picior greșit de această intervenție a colegului său, Văsălie urmărește și nu lasă în corner, ci șutează aproape de pe linie la poartă. Mingea se duce în Cosmin Zamfir, aflat în fața liniei porții, și din el ricoșează în gol.

Min 54 Prima situație importantă de gol a Politehnicii. David Ciurel avansează pe stânga, pătrunde în careu, își întoarce adversarul și trage cu dreptul din 12 metri, pe jos, pe centru, iar Maxim reține .

Min 81 Istratie primește în stânga și scapă singur cu portarul, șutează în genunchiul stâng al lui Maxim, din postura de unul la unul, balonul ajunge la Marincu, care încearcă un lob de la 25 de metri, însă trimite peste transversală

Fotbalul și-a luat partea la Zilele Sătmarului!

Portarul sătmărean Sebastian Moroz, titular în jocul de sâmbătă, se poate considera deja promovat cu echipa sa, CS Tunari. Ilfovenii s-au impus clar, 4-0 în fața secuilor de la Oodrheiul Secuiesc. Iar returul de miercuri se anunță a fi o simplă formalitate…

Rezultatele din turul barajelor de promovare în Liga 2

FC Bacău – Unirea Brăniștea 3-1

Vedița Colonești – CS Dinamo 2-4

CS Tunari – Odorheiu Secuiesc 4-0

Gloria Bistrița – SCM Rm. Vâlcea 1-0

Olimpia Satu Mare – Politehnica Timișoara 2-0