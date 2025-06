Baraj pentru Liga a 3-a: Chieșd- Tășnad 2-5 ( 2-1)

Triplă pentru Rolly Vajda și Unirea e ca și promovată!

– Returul se joacă duminică de la ora 17,30 , la Tășnad

Unirea Tășnad e la un pas de revenirea în Liga a 3-a după un meci tur de baraj câștigat la o diferență confortabilă pe terenul campioanei județului Sălaj.

Tășnădenii s-au impus cu 5-2 după un meci în care echipa din Chieșd a condus cu 2-1 la pauză.

Cel mai bun om al meciului a fost mijlocașul Unirii, Rolly Vajda . Acesta a reușit să înscrie de trei ori, de două ori de la punctul cu var de la 11m. Roland Vajda și-a dorit foarte mult o revanșă după penalty-urile irosite în turul finalei din ELITE când Oașul s-a impus cu 2-1 dar echipa din Tășnad a ratat de 3 ori de la 11m!

Au fost ceva emoții pentru oficialii Unirii înaintea partidei. Roland Vajda a simțit dureri la picior și a avut nevoie de îngrijiri medicale încă de la încălzire…Doar că ”decarul” lui Mihai Sabău-Șvegler a strâns din dinți și a evoluat excelent până în ultimul minut când a fost schimbat pentru…”aplauzele galeriei”.

Cât despre meci, Unirea a deschis scorul din penalty, prin Roland Vajda în minutul 24 după un henț în careul gazdelor. Sălăjenii echilibrează rapid și profită de jocul la așteptare al oaspeților. Iar în minutul 37 Ciurbe egalează cu o frumoasă lovitură de cap. În prelungirile primei reprize Gabriel Țiriac aduce Chieșdul în avantaj după ce a transformat al doilea penalty acordat în acest meci de centralul Claudiu Gaitin din Timișoara. 2-1 la pauză și speranțe pentru localnicii care au umplut până la refuz tribuna cochetei arene din Chieșd.

În repriza a doua însă, plusul de experiență și de pregătire fizică a înclinat decisiv balanța în favoarea Unirii.

Fundașul gazdelor, Anghel îl faultează pe Topan în suprafața de pedeapsă. Penalty pentru Tășnad și eliminare pentru cumul de galbene pentru fundașul sălăjan. Roland Vajda transformă din nou și egalează la 2 în minutul 54. Iar din acest moment pe teren a existat o singură echipă…Unirea s-a desprins prin reușitele lui Roland Vajda min 60, Adrian Micaș ( mijlocașul nostru, născut chiar la Chieșd) min 63 iar tabela a închis-o fratele lui Rolly Vajda, Christofer. Abia intrat în minutul 86 acesta a marcat pentru 5-2 în minutul 87!

Urmează returul de duminică de la Tășnad de la ora 17,30.

Declarația antrenorului Mihai Sabău-Șvegler

„Echipa campioană a județului Sălaj poate că nu are la fel de mult antrenamente efectuate , dar are niște jucători de calitate. Am început puțin mai greu, nu știu exact de ce, dar am reușit să revenim în joc până la urmă. Având în vedere că ne lipseau patru titulari, cei care au intrat și-au făcut treaba foarte bine și chiar au reușit să înscrie. Am obținut un mic avantaj în lupta pentru promovarea în liga a treia.

Mai avem de jucat manșa secundă, unde mă aștept din nou la un joc agresiv din partea adversarului nostru. Sperăm să reușim să recuperăm cel puțin trei dintre jucătorii absenți la meciul tur, astfel încât lotul nostru să fie complet, iar jocul nostru ofensiv să fie diferit, deoarece jucăm acasă. Cred că putem câștiga la o diferență mai mare la Tașnad.”- Mihai Sabău-Șvegler-antrenor Unirea Tășnad.

FC Chieșd – Unirea Tășnad 2–5 (2–1)

Marcatori : Mario Ciurbe 37., Gabriel Țiriac 45+2. (11m) / Vajda Roland 24., 54., 60. ( primele două din penalty), Adrian Micaș 63., Vajda Cristopher 87.

Eliminare : Cătălin Anghel 52. (Chieșd)

FC Chieșd: Mare Tudor – Anghel Cătălin, Rus Marius, Turcaș Cristian, Șerban Emanuel, Păcurar Alex, Țiriac Gabriel, Kolbasz Septimiu, Cîmpean Casian, Pavel Ciprian (cpt.), Ciurbe Mario. Rezerve: Mosincat Ionuț, Grecu Matei, Bercean Sergiu, Birta Răzvan, Herman Paul. Antrenor: Bogdan Bărnuțiu.

Unirea : Fila Károly – Alex Negrea, Laurențiu Caba, Florin Mureșan, Pop Nándor (al 86-lea, Laurențiu Achim), Adrian Ciul, Adrian Micaș, Denis Matei (min 86 Vajda Cristopher), Roland Vajda (min 90, Casian Rus), Raul Topan (min 59 Cânde Bolba), Mădălin Andree Bolba (59).

Director tehnic: Ioan Stelescu. Antrenor principal : Mihai Sabău-Svegler

Manșa tur a barajului de promovare în Liga 3, 2025:

Regiunea 1:

CSM Roman (Neamţ) – Moldova Cristești (Iaşi) 1-2

Cetatea Suceava (Suceava) – CS Bârsănești (Bacău) 6-0

Comstar Vaslui (Vaslui) – Unirea Curtești (Botoşani) – nu se dispută

Regiunea 2:

CS Bihorul Beiuș (Bihor) – Sticla Arieșul Turda (Cluj) 3-0

FC Chieșd (Sălaj) – Unirea Tășnad (Satu Mare) 2-5

Academica Recea (Maramureş) – Săgeata Dumbrăviţa (Bistriţa-Năsăud) – nu se dispută

Regiunea 3:

AFC ASA Târgu Mureş (Mureş) – CSM Săcele (Braşov) 1-6

Inter Stars Sibiu (Sibiu) – Unirea Cristuru Secuiesc (Harghita) – nu se dispută

Hidro Mecanica Șugag (Alba) – Stăruința Zagon (Covasna) – nu se dispută

Regiunea 4:

Viitorul Severin (Mehedinţi) – ACS Unirea DMO (Hunedoara) 1-4

Unirea Sântana (Arad) – AFC Nera Bogodinț (Caraş-Severin) 3-0

CSM Lugoj (Timiş) – CSM Târgu Jiu (Gorj) 0-0

Regiunea 5:

Voința Crevedia (Dâmboviţa) – ACS Lupii Profa (Olt) 3-1

CSL Nanov (Teleorman) – FC Păușești-Otăsău (Vâlcea) 2-1

CS Cârcea (Dolj) – Zimbrii Lereşti (Argeş) 0-1

Regiunea 6:

CSU Știința București (Bucureşti) – CSO Teleajenul Vălenii de Munte (Prahova) 2-0

AFC Rovine (Ialomiţa) – ACS Axi Adunații Copăceni (Giurgiu) 2-6

Gloria Fundeni (Călăraşi) – Progresul Mogoşoaia (Ilfov) 1-7

Regiunea 7:

CS Agigea (Constanţa) – Victoria Gugeşti (Vrancea) 1-0

Carpați Nehoiu (Buzău) – Victoria Traian (Brăila) 0-1

Voința Cudalbi (Galaţi) – Pescăruşul Sarichioi (Tulcea) 3-2