Cavalerii fluierului Satu Mare rezultat onorabil la un turneul în Polonia

Fotbal

– echipa arbitrilor sătmăreni a terminat pe locul 3 la Memorialul ”Henryk Matras” de la Jadowniki

Echipa Cavalerilor fluierului de la AJF Satu Mare a strâns rândurile și a participat, după o lungă perioadă de inactivitate, la o competiție internațională.

Formată din arbitrii din cadrul Comisiei Județene de Arbitrii Satu Mare, echipa AJF -ului sătmărean a participat la finalul săptămânii la Memorialul ”Henryk Matras” de la Jadowniki, o localitate din sudul Poloniei aflată la câțiva kilometri distanță de Cracovia.

”Invitația a primit-o încă din februarie Marcel Savaniu și de atunci am tot făcut calcule și am vorbit despre selecție. Am lăsat fluierul și cartonașele acasă și am demonstrat că știm să și jucăm fotbal nu doar să arbitrăm ” a spus divizionarul Ovidiu Mazilu, cel care a condus delegația sătmărenilor la acest turneu.

Iar Cavalerii fluierului din Sătmar s-au întors acasă cu medaliile de bronz, după un turneu în care au pierdut un singur meci, semifinala cu echipa orașului înfrâțit cu Satu Mare, Rzsezsow.

”Un turneu extrem de reușit cu 18 echipe la start și cu o organizare ireproșabilă. S-au creat relații deosebite cu arbitrii din alte regiuni și sunt convins că vom mai participa la astfel de acțiuni” ne-a mai spus Ovidiu Mazilu.

La final, Adrian Marinaș , care e arbitru din 2010, a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

Rezultatele CJA Satu Mare:

2-0 cu KS Brzesko (Vereș, Marinaș)

2-0 cu KS Nowy Sącz (Por, Marinaș)

4-0 cu KS Dębica (Gavrilescu, Toth – 2, C. Iuhas)

2-1 cu Świętokrzyscy (Vereș – 2)

0-1 în semifinale cu KS Rzeszów

3-0 în finala mică cu KS Śląski ZPN

Cavalerii fluierului Satu Mare: Ovidiu Mazilu, Sergiu Neichi, Toth Krisztian, Dan Gavrilescu, Raul Iuhas, Cosmin Iuhas, Constantin Por, Cezar Por, Marius Coman, Adrian Marinaș, Andrei Vereș.

Despre Henryk „Wujek” Matras

Un arbitru și observator respectat, membru de onoare al Kolegium Sędziów PZPN, cunoscut ca mentor în comunitatea arbitrilor din Brzesko și regiune.

A decedat pe 28 noiembrie 2021, după o lungă boală, iar turneul a fost redenumit în memoria sa cu ocazia celei de-a XI-a ediții .