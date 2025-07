FRF

Unirea Tășnad ratează trofeul regional al Cupei României după un meci dramatic

– tășnădenii au pierdut la loviturile de departajare în fața celor de la Viitorul Livezile

Unirea Tășnad a pierdut șansa de a cuceri al patrulea trofeu al sezonului, după ce a fost învinsă la penalty-uri de Viitorul Livezile, sâmbătă, în finala regională a Cupei României – Zona Nord-Vest, desfășurată chiar pe teren propriu.

Trupa pregătită de Mihai Sabău-Svegler a început în forță meciul și a deschis scorul în minutul 6, printr-un gol spectaculos marcat de Roland Vajda, care a șutat din vole, de la 20 de metri. Portarul oaspeților, Andrei Câmarășan, a atins mingea, dar nu a reușit să o respingă decisiv.

După pauză, în minutul 49, Viitorul Jucu a restabilit egalitatea prin Ciprian Gliga, care a profitat de o eroare defensivă și a înscris din poziție unu la unu cu portarul Fila Károly.

Deși Unirea a avut posesia și inițiativa în repriza secundă, ocaziile irosite în fața porții au cântărit greu. Nici în prelungiri nu s-a mai înscris, astfel că trofeul s-a decis la loviturile de departajare.

Roland Vajda, Denis Matei și Valeriu Gurgurou au ratat de la punctul cu var pentru Unirea, în timp ce Fila Károly a reușit să apere două penalty-uri. În cele din urmă, Viitorul Jucu s-a impus cu 4–3 la penalty-uri și a obținut trofeul.

Am putea spune după acest meci că la nivel de grup s-a adunat oboseala după un sezon plin de provocări cu meciuri și finale jucate într-un ritm de echipă participantă în cupele europene. În plus, Viitorul Livezile , echipă antrenată de Dan Șomcherechi, fostul secund a lui Florin Fabian la Recea în Liga a 2-a, a jucat un fotbal de calitate, fiind de departe cel mai periculos adversar pe care Unirea l-a avut la Tășnad în acest an. Interesant e că echipa din Livezile n-a câștigat campionatul în Bistrița-Năsăud. Județ care a pierdut prin campioana acestui sezon, la masa verde, barajul de promovare în Liga a 3-a în fața celor de la ACS Recea. Și, culmea, acum și Recea a anunțat că renunță la locul de liga a 3-a și are chiar șanse mari să se și desființeze…Poate cu Livezile la baraj altfel ar fi stat povestea barajului pentru maramureșeni.

Chiar și așa, echipa din Tășnad încheie un sezon remarcabil, în care a câștigat Liga a 4-a ELITE, finala județeană a Cupei României și barajul de promovare în Liga a 3-a.

După o binemeritată pauză, Unirea va relua pregătirile în vederea startului sezonului din Liga a 3-a, programat pentru sfârșitul lunii august.

Cupa României – Finala regională Nord-Vest

Unirea Tășnad – Viitorul Livezile 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – 3–4 după lovituri de departajare

Marcatori: Vajda (6) / Gliga (49)

Unirea: Fila Károly – L. Caba, Ciul, Micaș, Negrea, Topan, Csatári, G. Caba, Vajda, Gurgurou, Bănceanu.

Rezerve: Gorbe, Gomez, Funkenhauser, Vajda C., Zbona, Bolba, Rus, Pop N.

Antrenor: Mihai Sabău-Svegler. Director tehnic: Ioan Stelescu

Mesaj de mulțumire din partea conducerii

La finalul partidei conducerea celor de la Unirea a transmis un mesaj de mulțumire suporterilor pentru sprijinul acordat în acest sezon.

”Din păcate, drumul nostru în Cupa României se oprește aici. Am luptat într-un adevărat derby, cu inima și sufletul, pentru un vis — o finală istorică. N-a fost să fie… de data asta.

Fotbalul, ca și viața, e plin de suișuri și coborâșuri. Azi poți câștiga tot, mâine poți pierde, chiar dacă ai dat totul. Dar asta nu ne definește căderea, ci felul în care ne ridicăm! Ne ridicăm împreună!

Cu fruntea sus și privirea înainte. Pentru că noi suntem mai mult decât un rezultat.

Suntem o comunitate. Suntem o echipă. Suntem UNIREA! Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi — în tribune, în gând, în inimă! Voi sunteți forța noastră, sufletul acestui club!

Mergem mai departe. Mai puternici. Mai uniți. Mai hotărâți ca niciodată.

Și vă promitem că vom lupta în continuare să vă facem mândri de tot ceea ce înseamnă Tășnad!

HAI UNIREAAA!!!” e postarea conducerii clubului pe pagina oficială de facebook a Unirii Tășnad.

De altfel suporterii tășnădeni au fost și sâmbătă la înălțime și și-au susținut cu fair-play favoriții. Iar la final au avut puterea de a-i aplauda pe învingători. Viitorul Livezile a ridicat cupa și merge pe tabloul principal al competiției KO.