A produs un accident din cauza lipsei de atenție – polițiștii sătmăreni cercetează evenimentul

La data de 26 august a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați, cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Odoreului, în municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Mărtinești, în timp ce conducea un autoturism, din direcția localității Mărtinești spre municipiul Satu Mare, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism, condus de către o femeie de 32 de ani, din localitatea Bătarci.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat într-un alt autoturism ce se afla parcat în fața unui imobil. În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto și a unui pasager, din autoturismul condus de aceasta, de 31 de ani, din localitatea Bătarci, ambii fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.