Accident din cauza nepăstrării de distanță în trafic

La data de 25 august a.c., ora 16.13, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Rodnei din municipiul Satu Mare.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 40 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autoturism, care circula în fața sa, condus de un bărbat de 61 de ani, din localitatea Lazuri, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.