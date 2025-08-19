AJF Satu Mare a anunţat programul Ligii a IV-a ELITE, 2025/2026

Campionat, o serie:
1. ACSC Recolta Dorolţ
2. AFCS Talna Oraşu Nou
3. CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
4. ACS Turul Micula
5. CSM Victoria Carei
6. ACS Oaşul 1969
7. Unirea Tăşnad II / Decebal
8. FC Someşul Odoreu
TUR
Etapa 1 – 6/7 septembrie
ACSC Recolta Dorolţ – FC Someşul Odoreu
AFCS Talna Oraşu Nou -Unirea Tăşnad II / Decebal
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Oaşul 1969
ACS Turul Micula – CSM Victoria Carei
Etapa 2 – 13/14 septembrie
Unirea Tăşnad II / Decebal – ACSC Recolta Dorolţ
ACS Oaşul 1969 – AFCS Talna Oraşu Nou
CSM Victoria Carei – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
FC Someşul Odoreu – ACS Turul Micula
Etapa 3 – 20/21 septembrie
ACSC Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969
AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Victoria Carei
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula
Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu
Etapa 4 – 27/28 septembrie
CSM Victoria Carei – ACSC Recolta Dorolţ
ACS Turul Micula – AFCS Talna Oraşu Nou
FC Someşul Odoreu – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
ACS Oaşul 1969 -Unirea Tăşnad II / Decebal
Etapa 5 – 4/5 octombrie
ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula
AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
ACS Oaşul 1969 – FC Someşul Odoreu
Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Victoria Carei
Etapa 6 – 11/12 octombrie
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACSC Recolta Dorolţ
AFCS Talna Oraşu Nou – FC Someşul Odoreu
ACS Turul Micula -Unirea Tăşnad II / Decebal
CSM Victoria Carei – ACS Oaşul 1969
Etapa 7 – 18/19 octombrie
ACSC Recolta Dorolţ – AFCS Talna Oraşu Nou
Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
ACS Oaşul 1969 – ACS Turul Micula
FC Someşul Odoreu – CSM Victoria Carei
Notă: Programarea jocurilor poate să suporte modificări dacă una sau mai multe echipe nu încep campionatul. Restul programului va fi comunicat în timp util, după începerea campionatului