AJF Satu Mare a anunţat programul Ligii a IV-a ELITE, 2025/2026

Campionat, o serie:

1. ACSC Recolta Dorolţ

2. AFCS Talna Oraşu Nou

3. CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

4. ACS Turul Micula

5. CSM Victoria Carei

6. ACS Oaşul 1969

7. Unirea Tăşnad II / Decebal

8. FC Someşul Odoreu

TUR

Etapa 1 – 6/7 septembrie

ACSC Recolta Dorolţ – FC Someşul Odoreu

AFCS Talna Oraşu Nou -Unirea Tăşnad II / Decebal

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Oaşul 1969

ACS Turul Micula – CSM Victoria Carei

Etapa 2 – 13/14 septembrie

Unirea Tăşnad II / Decebal – ACSC Recolta Dorolţ

ACS Oaşul 1969 – AFCS Talna Oraşu Nou

CSM Victoria Carei – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

FC Someşul Odoreu – ACS Turul Micula

Etapa 3 – 20/21 septembrie

ACSC Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969

AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Victoria Carei

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula

Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu

Etapa 4 – 27/28 septembrie

CSM Victoria Carei – ACSC Recolta Dorolţ

ACS Turul Micula – AFCS Talna Oraşu Nou

FC Someşul Odoreu – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ACS Oaşul 1969 -Unirea Tăşnad II / Decebal

Etapa 5 – 4/5 octombrie

ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula

AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ACS Oaşul 1969 – FC Someşul Odoreu

Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Victoria Carei

Etapa 6 – 11/12 octombrie

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACSC Recolta Dorolţ

AFCS Talna Oraşu Nou – FC Someşul Odoreu

ACS Turul Micula -Unirea Tăşnad II / Decebal

CSM Victoria Carei – ACS Oaşul 1969

Etapa 7 – 18/19 octombrie

ACSC Recolta Dorolţ – AFCS Talna Oraşu Nou

Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ACS Oaşul 1969 – ACS Turul Micula

FC Someşul Odoreu – CSM Victoria Carei

Notă: Programarea jocurilor poate să suporte modificări dacă una sau mai multe echipe nu încep campionatul. Restul programului va fi comunicat în timp util, după începerea campionatului