    AJF Satu Mare a anunţat programul Ligii a IV-a ELITE, 2025/2026

    Campionat, o serie:

    1. ACSC Recolta Dorolţ
    2. AFCS Talna Oraşu Nou
    3. CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
    4. ACS Turul Micula
    5. CSM Victoria Carei
    6. ACS Oaşul 1969
    7. Unirea Tăşnad II / Decebal
    8. FC Someşul Odoreu

    TUR

    Etapa 1 – 6/7 septembrie
    ACSC Recolta Dorolţ – FC Someşul Odoreu
    AFCS Talna Oraşu Nou -Unirea Tăşnad II / Decebal
    CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Oaşul 1969
    ACS Turul Micula – CSM Victoria Carei

    Etapa 2 – 13/14 septembrie
    Unirea Tăşnad II / Decebal – ACSC Recolta Dorolţ
    ACS Oaşul 1969 – AFCS Talna Oraşu Nou
    CSM Victoria Carei – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
    FC Someşul Odoreu – ACS Turul Micula

    Etapa 3 – 20/21 septembrie
    ACSC Recolta Dorolţ – ACS Oaşul 1969
    AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Victoria Carei
    CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACS Turul Micula
    Unirea Tăşnad II / Decebal – FC Someşul Odoreu

    Etapa 4 – 27/28 septembrie
    CSM Victoria Carei – ACSC Recolta Dorolţ
    ACS Turul Micula – AFCS Talna Oraşu Nou
    FC Someşul Odoreu – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
    ACS Oaşul 1969 -Unirea Tăşnad II / Decebal

    Etapa 5 – 4/5 octombrie
    ACSC Recolta Dorolţ – ACS Turul Micula
    AFCS Talna Oraşu Nou – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
    ACS Oaşul 1969 – FC Someşul Odoreu
    Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Victoria Carei

    Etapa 6 – 11/12 octombrie
    CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – ACSC Recolta Dorolţ
    AFCS Talna Oraşu Nou – FC Someşul Odoreu
    ACS Turul Micula -Unirea Tăşnad II / Decebal
    CSM Victoria Carei – ACS Oaşul 1969

    Etapa 7 – 18/19 octombrie
    ACSC Recolta Dorolţ – AFCS Talna Oraşu Nou
    Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)
    ACS Oaşul 1969 – ACS Turul Micula
    FC Someşul Odoreu – CSM Victoria Carei

    Notă: Programarea jocurilor poate să suporte modificări dacă una sau mai multe echipe nu încep campionatul. Restul programului va fi comunicat în timp util, după începerea campionatului

