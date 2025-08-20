Albert Czigler, campion fără set pierdut la Memorialul „Nagy Ferenc”

Tenis de masă

– Pentru al 3-lea an consecutiv, Albert și Anton Czigler au câștigat competiția rezervată familiilor

Weekendul trecut, Odorheiu Secuiesc a găzduit cea de-a III-a ediție a Campionatului Internațional Memorial „Nagy Ferenc”, o competiție de amploare care a reunit peste 300 de sportivi din cinci țări: România, Ungaria, Republica Moldova, Serbia și Spania.

Printre performerii turneului s-a remarcat Albert Czigler, tânărul sportiv din Supuru de Jos, care a cucerit trofeul la categoria sa de vârstă fără să piardă niciun set. Concentrarea, munca și devotamentul și-au spus cuvântul, Albert impunându-se categoric în toate partidele disputate.

Succesul nu s-a oprit aici. După proba individuală, a urmat competiția pe familii, unde, pentru al treilea an consecutiv, familia Czigler a obținut medalia de aur, chiar dacă în acest an a concurat la o categorie de vârstă superioară.

„Nu a fost deloc ușor. Am avut meciuri dificile, cu răsturnări de scor, dar până la urmă am reușit să ne impunem și să urcăm din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Sunt extrem de mândru de Albert, care a dominat cu încredere și determinare întreaga competiție, atât la individual, cât și în proba pe familii”, a declarat Anton Czigler, tatăl și antrenorul campionului.

Performanța lui Albert confirmă încă o dată talentul și potențialul său sportiv, dar și tradiția de succes pe care familia Czigler o scrie an de an în competițiile de tenis de masă.