Amical spectaculos la Odoreu: Someșul – Turul Micula 2-2

Marți după amiază, la Odoreu, iubitorii fotbalului județean au avut parte de un meci amical atractiv între Someșul Odoreu și Turul Micula, încheiat la egalitate, 2-2, după un joc cu ritm, faze spectaculoase și ocazii de ambele părți.

Gazdele au condus, oaspeții au întors

Scorul a fost deschis în minutul 24 de Gage Kruper, dar bucuria gazdelor a durat doar un minut. Turul a reacționat imediat, iar Raul Cadar a restabilit egalitatea după o acțiune rapidă (25). Înainte de pauză, oaspeții au trecut în avantaj: Bonea a obținut un penalty și l-a transformat cu siguranță în minutul 41, ducând scorul la 2-1 pentru Micula.

Repriză a doua echilibrată

După revenirea de la vestiare, Someșul a împins jocul în jumătatea adversă și a reușit egalarea în minutul 51. Gazdele au mai înscris o dată, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Pe final, noua achiziție a Odoreului, portarul Alex Cadar (fost la LPS Satu Mare și CSM Olimpia Satu Mare), s-a remarcat prin câteva intervenții spectaculoase. Revenit acasă după ce a absolvit Școala de Poliție, Cadar pare tentat să continue în fotbalul județean, menținându-se astfel în formă sportivă.

Meciul ar fi trebuit să se joace sâmbătă dimineață doar că din cauza vremii nefavorabile și a ploilor abundente căzute jocul a fost amânat pentru marți.

Someșul Odoreu va juca următorul amical, sâmbătă 30 august la Talna Orașu Nou.

Someșul Odoreu: Mike Martin, Cristhian Flores, Donnovan Barazsu, David Raul, James Purcell, Simon Angelo, Carlos Madrid, Darius Wallace, Gage Kruper, Chiș Patrik, Ardelean Cristian.

Au mai intrat: Turbuț Darius, Norhan Morand, Noah Yohannes, Denis Cubas, Morris Tsuma.

Turul Micula: Siwiek – Apai, Negrean, Feher, Godja, Mizsei, Pop Nandor, Micle, Srepler, Cadar, Bonea.

Au mai intrat: Anton, Domokos, Fiscușan.