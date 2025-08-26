Anunț de mediu, proiectul: ”Construire tabără școlară în localitatea Rațiu, oraș Tășnad, județul Satu Mare”

UAT ORAȘUL TĂȘNAD, cu sediul în orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor nr. 35m anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ”Construire tabără școlară în localitatea Rațiu, oraș Tășnad, județul Satu Mare”, propus în orașul Tășnad, localitatea Rațiu, nr. cad. 112869.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, și la sediul titularului din orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor nr. 35. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.