ANUNȚ PAUL ȘI BURA 2 11 August 2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ȘTIRI RECENT ADĂUGATE Cinci ani de orori ascunse pe telefon: Proces șocant la Satu Mare ANCHETĂ. Percheziții la Satu Mare într-un dosar privind falsificarea polițelor RCA INVESTIȚII. CJ Satu Mare alocă aproape 35 de milioane de lei pentru sănătate, infrastructură și cultură DECIZIE. PSD rămâne la guvernare, dar pune condiţii! Sorin Grindeanu: „Vrem eliminarea privilegiilor şi apoi revenim în Coaliţie” Activități preventive ale polițiștilor sătmăreni, în cadrul Campaniei „Safe Summer” Scandal într-o familie de sătmăreni. Polițiștii au remis un ordin de protecție pentru două femei Anunţ mediu- Comuna Medieşu Aurit DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică ANUNŢ HUZĂU OLIMPIA-MARIANA ANUNŢ REAL ESTATE ANUNŢ PAUL ŞI BURA