Anunț Public: Dezbatere pentru Planul Urbanistic Zonal privind extinderea și modernizarea unei clădiri pe strada Depozitelor din Satu Mare

S.C. LIDIANA L&V S.R.L.
în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL CLĂDIRE EXISTENTĂ PARTER C1, propus a fi realizat în mun. Satu Mare, str. Depozitelor, nr.62, jud. Satu Mare, nr. cad. 1151299.
Prima versiune a planului poate fi consultată la adresa titularilor din Sat. Gherța Mare, Com. Turt, nr.104, jud. Satu Mare în zilele de marți-joi, între orele 14-17 şi la Agenţia Natională pentru Mediu și Arii Protejate Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 18.08.2025.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 03.09.2025, la sediul Agenţiei Nationale pentru Mediu și Arii Protejate Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro.