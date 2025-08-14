Anunț Public: Dezbatere pentru Planul Urbanistic Zonal privind extinderea și modernizarea unei clădiri pe strada Depozitelor din Satu Mare

S.C. LIDIANA L&V S.R.L.

în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL CLĂDIRE EXISTENTĂ PARTER C1, propus a fi realizat în mun. Satu Mare, str. Depozitelor, nr.62, jud. Satu Mare, nr. cad. 1151299.

Prima versiune a planului poate fi consultată la adresa titularilor din Sat. Gherța Mare, Com. Turt, nr.104, jud. Satu Mare în zilele de marți-joi, între orele 14-17 şi la Agenţia Natională pentru Mediu și Arii Protejate Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14, din data de 18.08.2025.