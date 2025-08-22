ANUNȚ! SC BUNICUL TUNI SRL anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea Restaurante – Sală de evenimente

SC BUNICUL TUNI SRL, CUI 43082560, cu sediul in comuna Mediesu Aurit, str. Ulicioara nr.11, jud. Satu Mare anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea conform cod CAEN 5611 – Restaurante – Sală de evenimente, desfăşurata pe amplasamentul din Mediesu Aurit, str. Ulicioara nr.11, jud. Satu Mare. Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30 – vineri 8-14,00.

Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Direcția Județeană de Mediu, tel.0261-736003; fax. 0261-733500; e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro