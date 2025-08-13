ANUNȚ STARBAC VEST SRL 13 August 2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ȘTIRI RECENT ADĂUGATE Podul Golescu din Satu Mare se închide temporar pentru reparații. Anunțul a fost făcut de primarul Kereskényi Gábor Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș anunță o nouă campanie de voluntariat în sprijinul persoanelor cu dizabilități din Satu Mare Fără program cu publicul la permise, înmatriculări şi paşapoarte de Sfântă Mărie Program special de Sfântă Mărie Mare la Transurban ACCIDENT. Incident grav pe șantierul de la fosta uzină UNIO: bărbat de 65 de ani, salvat după ce a căzut de la înălţime Dispensarul Uman din Ardud, vandalizat înainte de finalizarea recepției ANUNȚ PAUL ȘI BURA 2 Anunţ mediu- Comuna Medieşu Aurit DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică ANUNŢ HUZĂU OLIMPIA-MARIANA ANUNŢ REAL ESTATE