Aur pentru judoka Limay Ventura, la Banská Bystrica

La sfârșitul săptămânii trecute, la Banská Bystrica (Slovacia), s-a desfășurat Cupa Slovaciei – Memorialul Pal Kovacs, competiție dedicată memoriei fostului mare judoka slovac Pal Kovacs, dispărut prematur într-un tragic accident de mașină.

Turneul a reunit sportivi de top din 16 țări, printre care campioni europeni, medaliați olimpici și chiar un campion mondial la cadeți.

CSM Olimpia Satu Mare a fost reprezentat de Limay Ventura, la categoria 78 kg, care a avut un parcurs de excepție. Sportiva sătmăreană a cucerit medalia de aur, impunându-se prin ippon în fața adversarelor din Polonia și Franța.