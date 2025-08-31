Bogdan Lobonț: “Am fi putut obține mai mult din acest meci!”

Liga a 2-a: Sepsi Sfântu Gheorghe – CSM Olimpia Satu Mare 1-0 ( 0-0)

– Urmează o pauză de două săptămâni iar echipa sătmăreană va juca următorul meci, acasă, pe 13 septembrie cu Corvinul

Echipa de fotbal CSM Olimpia Satu Mare a suferit a cincea înfrângere consecutivă în Liga 2: sâmbătă după-amiază a cedat cu 1–0 la Sfântu Gheorghe, pe terenul formației Sepsi OSK.

În ciuda rezultatului negativ, în jocul sătmărenilor s-a simțit o îmbunătățire, iar în această partidă și-a făcut debutul noua achiziție a echipei, mijlocașul ofensiv de 25 de ani, Alexander Torvund, care și-a semnat contractul valabil până la finalul sezonului vineri seara.

Fotbalistul, născut în Berum, Norvegia, cu dublă cetățenie maghiaro-norvegiană, a crescut la centrele de juniori ale REAC, MTK și Vasas din Budapesta, apoi a evoluat atât în prima ligă maghiară, cât și în cea norvegiană. În sezonul precedent a jucat la FK Csíkszereda Miercurea Ciuc, unde a bifat 29 de meciuri în Liga 2 și a marcat 5 goluri. De asemenea, a făcut parte din loturile naționale de juniori ale Ungariei.

La începutul partidei de sâmbătă, gazdele au avut o posesie superioară , însă cele mai mari ocazii și le-au creat jucătorii Olimpiei. În primele 30 de minute, lovitura de cap a lui Vadim Calugher a fost respinsă spectaculos de portarul Bogdan Ungureanu, iar la scurt timp Magyari Szilárd a ratat o șansă uriașă de a deschide scorul.

Repriza a doua a început cu golul gazdelor: în minutul 49, Dimitri Oberlin a primit o pasă excelentă de la Cosmin Matei și a finalizat fără greșeală din poziție de unu la unu, stabilind scorul final, 1–0.

Până la final, sătmărenii au încercat să revină, dar nu au reușit să creeze pericol real la poarta adversă. În același timp, au reușit să blocheze tentativele celor de la Sepsi de a mai înscrie.

Astfel, meciul s-a încheiat 1–0, iar CSM Olimpia rămâne pe ultimul loc în clasament.

Urmează o pauză de două săptămâni, din cauza programului echipelor naționale, după care, pe 13 septembrie, CSM Olimpia își va continua parcursul în campionat pe teren propriu, împotriva formației Corvinul Hunedoara.

Până atunci, pe 5 septembrie, de la ora 18:00 (ora României), echipa va disputa un meci amical la Nyíregyháza, cu formația de primă ligă Spartacus.

Bogdan Lobonț, director tehnic:

„Am fi putut obține mai mult din acest meci. Paradoxal, aceiași jucători au fost pe teren, singura noutate fiind Torvund. Totuși, rămâne regretul că am fi putut lua cel puțin un punct. Cu puțin mai mult curaj, cred că aveam șanse reale. Din punctul meu de vedere, băieții merită însă toate laudele pentru efortul depus.”

Emoții la comisii pentru Sepsi, patronul Dioszegyi nemulțumit

Sepsi OSK a obținut a doua victorie consecutivă în acest sezon de Liga 2, în cinci etape, și cu 8 puncte urcă, momentan, pe locul 10, cu 4-3 golaveraj, sub Poli Iași, care are tot 8 puncte, dar are un golaveraj mai bun, 6-3.

În runda următoare, a 6-a, programată peste două săptămâni, covăsnenii joacă în deplasare la CSC Dumbrăvița,echipa antrenată de Florin Fabian, momentan aflată pe locul 17, cu 3 puncte și un meci mai puțin disputat.

Până atunci, echipa covăsneană poate pierde un punct, cel câștigat pe teren propriu Chindia, în etapa de debut a sezonului. Acel 1-1 se poate transforma în 0-3 dacă se constantă la Comisia de Disciplină și Etică a FRF că Sepsi OSK l-a utilizat neregulamentar pe Giovani Ghimfuș, inclus inițial pe lista adițională, nu cea a rezervelor.

În ciuda victoriei de sâmbătă cu CSM Olimpia, patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi a fost nemulțumit și a dezvăluit acțiune sa de la pauză pe contul personal de Facebook, printr-un mesaj scris în limba maghiară!

”Dragi fani! Cred că e primul meci câștigător din viața mea în care nu pot fi fericit! Asta e orice altceva decât fotbal! Știu că toată lumea spune că nu ar trebui să postez, dar din păcate nu pot! La pauză am intrat în vestiar pentru prima dată în viața mea și am țipat la ei! Am ieșit din carapacea mea și m-am liniștit, dar ce s-a întâmplat aici, în etapa a 5-a, e insuportabil!

Din păcate, voi, fanii, sunteți singurii care meritați aplauze, aplauze uriașe! Dar nu voi renunța, toată lumea ar trebui să fie înlocuită, jucători sau membri ai staff-ului, oricine! Indiferent cât ar costa, nu voi renunța, atâta timp cât îmi permite sănătatea! Hai, Osk”, a transmis Dioszegi.

LIGA 2 CASA PARIURILOR, SEZON REGULAR, ETAPA A 5-A

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Olimpia Satu Mare 1–0 (0–0)

Marcator: Dimitri Oberlin (’49)

Sepsi OSK: Bg. Ungureanu – Oteliță, Tamm, Dobrosavlevici, Vianna – Neskovic (Nic. Păun 52′), R. Cîmpean – Dar. Oroian (Cmiljanic 46′), C. Matei (cpt.)(Batzula 66′), Ghimfuș (A. Nistor 81′) – Oberlin. Rezerve neutilizate: Bartha – Vîrtej, Drăghiceanu, Rob. Silaghi, Techereș.

CSM Olimpia: Deáky Zsombor – Mario Aioanei, Abdoul Diomande, Paul Copaci, Cătălin Oanea – Davide Popșa (’83, Mircea Donca), Pintér Bence, Vadim Calugher (’60, Daniel Danu) – Alin Văsălie (’52, Robert Mustacă), Alexander Torvund, Szilárd Magyari.

Copaci din nou decisiv la FC Bihor

Mijlocașul Angelo Copaci confirmă forma bună pe care o traversează la FC Bohor. Jucătorul crescut de Primavera Satu Mare a marcat golul prin care bihorenii au revenit în avantaj, 3-2 în fața celor de la CSA Steaua. Copaci a ajuns la patru reușite în actualul sezon al Ligii a 2-a.

Un alt atacant , Moussa Samake, fost la CSM Olimpia e pe val la Chiajna. Împrumutat de CFR Cluj la Concordia, Samake a punctat și în succesul echipei sale, 2-0 cu Gloria Bistrița.

Sătmăreanul Sebastian Moroz a fost titular în poarta celor de la Tunari în victoria surprinzătoare, 2-1 cu Voluntari.

Etapa a 5-a a adus o nouă schimbare de antrenor. Cristi Pustai s-a despărțit de Gloria Bistrița după eșecul, 0-2 de la Chiajna.