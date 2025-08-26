CSM Olimpia a reziliat contractul antrenorului Alexandru Botoș

CSM Olimpia Satu Mare anunță încetarea relațiilor contractuale cu antrenorul Alexandru Botoș.

Împreună am realizat unul dintre cele mai importante obiective ale clubului din ultimii ani: promovarea din Liga a 3-a în Liga a 2-a. Această performanță poartă amprenta dedicării și muncii domniei sale. Conducerea clubului, jucătorii și suporterii apreciază munca intensă, pasiunea și profesionalismul de care a dat dovadă pe tot parcursul mandatului. Contribuția sa a fost fundamentală pentru scrierea acestui capitol de succes în istoria Olimpiei.

Mulțumim, Piri Botoș!

Îi urăm domnului Botoș mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal, și îi suntem recunoscători pentru tot ceea ce a adus clubului nostru.

Conducerea clubului a decis ca, pe perioada imediat următoare, interimatul echipei să fie asigurat de antrenorul Riti Zoltán, care va fi sprijinit în activitatea tehnică de directorul sportiv, Bogdan Lobonț.