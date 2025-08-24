Liga a 3-a: CSM Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște 2-4 ( 1-2)

Eurogolul lui Oanea n-a fost de ajuns!

– Trupa lui Piri Botoș a revenit de la 0-2, dar a cedat până la final și e ultima în clasament după un nou meci în care a încasat patru goluri

CSM Olimpia Satu Mare continuă să nu-și găsească ritmul în Liga 2. Echipa antrenată de Alexandru Botoș a ajuns la patru înfrângeri consecutive în campionat și e ultima în clasament, cu 14 goluri încasate. Mai mult, apărarea e la al treilea meci consecutiv în care încasează patru goluri.

Duminică la prânz, Chindia Târgoviște a plecat cu toate cele trei puncte de la Satu Mare după un meci pe care l-au controlat în mare parte.

Dâmbovițenii au condus rapid cu 2-0 și se părea că vor obține cu ușurință o victorie consistentă.

Echipa lui Alexandru Botos a început din nou ezitant, iar adversarii mai experimentați au profitat imediat: în primele 20 de minute au pus de patru ori în pericol poarta lui Deáky Zsombor, iar în urma a două greșeli defensive au înscris Georgian Honciu și Alexandru Albu (0–2).

Cu sacii-n căruță, elevii lui Ilie Poienaru au cedat inițiativa iar gazdele au profitat. Olimpia a prins viață, iar primul șut pe spațiul porții s-a transformat direct în gol: Vadim Calugher a pasat excelent în dreapta către Alin Văsălie, care a șutat din 10 metri la colțul lung (1–2). Un minut mai târziu, Pintér Bence putea egala, însă șutul său de la distanță a trecut puțin pe lângă poartă.

După pauză, echipa sătmăreană a intrat mai hotărâtă pe teren și în minutul 58 a reușit egalarea: Calugher i-a așezat mingea lui Cătălin Oanea, care a șutat imparabil de la 25 de metri, direct în vinclu (2–2). Eurogol de generic și speranțe în tribune…

Entuziasmul gazdelor nu a durat însă mult: între minutele 66 și 69, Chindia a profitat din nou de erorile defensive. Mai întâi a marcat Albert Hofman, apoi Ivan Pesic, stabilind scorul final în numai trei minute (2–4).

După patru etape, Olimpia rămâne fără puncte, cu un golaveraj de 4–14, pe ultimul loc al clasamentului.

Urmează două confruntări dificile pentru echipa sătmăreană: miercuri, de la ora 17:30, pe teren propriu, în play-off-ul Cupei României contra celor de la CSM Slatina, iar sâmbătă, în etapa a cincea a Ligii 2, se va deplasa pe terenul lui Sepsi OSK.

Declarația antrenorului

Alexandru Botos:

„Trec etapele și nu reușim să obținem un rezultat pozitiv. Parcă îmi este tot mai greu să spun ceva. Și astăzi am început exact așa cum nu mi-am dorit. Am impresia că facem exact invers față de ceea ce lucrăm la antrenamente. Am avut momente bune, dar nu avem consistență în joc.”

CSM OLIMPIA SATU MARE – CHINDIA TÂRGOVIȘTE 2-4

Au marcat: Alin Văsălie 24’, Cătălin Oanea 58’ / Georgian Honciu 7’, Alexandru Albu 19’, Albert Hofman 66’, Ivan Pesic 69’

CSM Olimpia: Deaky – Aioanei, Diomande, Copaci, Oanea (cpt.), Pinter (Gondiu 72’), Lucaci (Donca 72’), Calugher ( min 64 Zsiga), Văsălie (Mustacă 64’), Magyari, Zamfir (Danu 72’)

Rezerve: Văduva – Sabău, Bontaș, Todoran, Zsiga

Antrenor: Alexandru Botoș

Chindia: Contra – Martac, Albu, Dinu (cpt.), Tamași, Honciu (Pena 64’), Enache, Hofman (Popadiuc 84’), Florea (Tache 88’), Petre (Dogănoiu 46’), Pesic (Roșu 79’)

Rezerve: Isvoranu – Mboumbouni, Ioniță, Stan

Antrenor: Ilie Poenaru

Stadion: Olimpia – Daniel Prodan (Satu Mare – Satu Mare). Arbitru: Claudiu Gaitin (Timişoara – Timiş). Asistenți: Ioan Daniel Humiţa (Armeniş – Caraş Severin) și Ionuț Răzvan Andrei (Piatra Neamţ – Neamţ). Rezervă: Dragoș Ionuț Țurcanu (Piatra Neamţ – Neamţ). Observator arbitri: Mircea Ciglenean (Cluj-Napoca – Cluj). Delegat joc: Mircea Bucur (Târgu Mureş – Mureş) (Alba Iulia – Alba).