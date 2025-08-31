Fotbal județean: Recolta- Sportul Botiz 4-0: O ultimă repetiție reușită pentru echipa din Dorolț

Recolta Dorolț a încheiat seria jocurilor de pregătire a noului sezon din ELITE cu o victorie clară, 4-0 sâmbătă cu Sportul Botiz.

A fost un meci dominat clar de formația antrenată de Sorin Marian.David Vincze a marcat unicul gol al primei reprize apoi în partea a doua Recolta a mai punctat prin Raul Raț-dublă și Norbert Pintye.

Amintim că înaintea acestui joc, Recolta a bătut cu 1-0 într-un amical și pe Talna Orașu Nou.

Campionatul Ligii a 4-a ELITE va începe în week end iar Recolta va juca acasă cu nou promovata Someșul Odoreu.

Sportul Botiz, echipă antrenată de Nelu Donca ce pregătește noul sezon al Ligii a 4-a joacă marți cu CS Poiana Codrului și sâmbătă cu Victoria Apa.

Recolta Dorolț: Sugar- Vincze L., Raul Ritli, G. Caba, Răzvan Aspru, Richard Gulya, S. Varga, T.Lakatos, A.Varga, Bpgdan Faur, David Vincze. Au mai jucat: Avram, Meșter N., Meșter S., R.Raț, Pintye, Laver, Boroș, Aranyos Zs., Mezei, Kovacs D., Varga C. Antrenor Sorin Marian.

Sportul Botiz: Hoban Laurențiu- Chifor Robert, Notigan Robert, Alin Lung, Codrin Temian,Lucian Giurgiuman, Tursuc Călin, Pereira Waren,Martinez Venus Nimely Godtime .Au mai jucat KiralyTamas, Lobonț Mark,Tuturas Tudor și Roșca Cristian. Antrenor Nelu Donca.