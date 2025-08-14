Intervenții ale pompierilor sătmăreni în urma a două accidente rutiere produse în județul Satu Mare

În cursul nopții de 13 spre 14 august a.c., pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit prompt în urma a două accidente rutiere, produse în județul Satu Mare, în care au fost implicate autoturisme, unul dintre ele fiind urmat de un incendiu, iar celălalt soldat cu o victimă încarcerată.

Primul eveniment a fost semnalat în jurul orei 23:36, în localitatea Lazuri, pe strada Principală, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă, a ajuns în șanț și a luat foc.

Potrivit apelului inițial, exista posibilitatea ca o persoană să fie încarcerată.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD, cu un total de 14 cadre militare.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, șoferul autoturismului a fost evacuat din vehicul de către participanții la trafic și a primit îngrijiri medicale din partea echipajului medical.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Al doilea accident rutier a fost semnalat la ora 00:03, pe drumul județean DJ 194A, în zona împădurită spre localitatea Micula, unde un autoturism s-a răsturnat în șanț.

În urma impactului, o persoană de sex masculin cu vârsta de aproximativ 37 ani a rămas blocată în interiorul autoturismului.

La fața locului au fost mobilizate rapid o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, cu 11 cadre militare.

Echipajele au acționat pentru extragerea victimei, care a fost predată cu multiple traumatisme echipajului SMURD TIM pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Prin promptitudinea intervenției, pompierii sătmăreni au reușit să gestioneze cu eficiență ambele situații de urgență, acordând sprijin persoanelor implicate și prevenind agravarea consecințelor accidentelor.