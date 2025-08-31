Johanna Zvenyák de la Galaxy Kids Satu Mare la FK Csíkszereda-U19

Clubul ACS Galaxy Kids Satu Mare și-a luat rămas bun de la una dintre cele mai importante jucătoare ale sale, Johanna Rita Zvenyák, fotbalistă care a îmbrăcat tricoul echipei timp de șase ani. Deși are doar 15 ani, Johanna a făcut deja pasul spre fotbalul de nivel superior: luna trecută s-a transferat la FK Csíkszereda, unde va evolua în campionatul feminin U19.

Bucuria clubului sătmărean este cu atât mai mare cu cât tânăra jucătoare a primit și prima convocare internațională din cariera sa. Zvenyák a fost selecționată în naționala feminină U15 a României, urmând să participe alături de tricolore la un turneu internațional găzduit de Malta.

Potrivit Szatmári Sporthírek, Johanna a trecut cu succes ultimele teste de selecție la începutul lunii august, iar acum a sosit și convocarea oficială din partea Federației.

„Johanna a fost timp de șase ani parte a familiei Galaxy Kids, muncind exemplar și cu multă modestie. A venit momentul să se afirme și în fotbalul mare. Convocarea la națională este răsplata unei munci asidue”, se arată în comunicatul clubului.

Conducerea și fostele colege îi transmit tinerei jucătoare cele mai bune gânduri: multă sănătate, perseverență și împlinirea visului de a evolua la cel mai înalt nivel al fotbalului feminin.