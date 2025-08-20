Judoka de la CS Satu Mare și CS Fusle Security, în cantonament la Stâna de Vale

Sportivii de la secțiile de judo de la CS Satu Mare și CS Fusle Security se află în perioada 17–24 august într-un cantonament de pregătire fizică la Stâna de Vale. Obiectivul principal al acestei acțiuni este acumularea unei încărcături fizice generale, printr-un program zilnic intens, ce include trei antrenamente pe zi.

Această etapă de pregătire este esențială pentru sportivi, în vederea competițiilor importante din toamna acestui an.

După cantonamentul de la Stâna de Vale, judoka vor participa la un stagiu de pregătire specifică organizat la Baia Mare, în perioada 4–7 septembrie.

Calendarul competițional va debuta cu Campionatul Național Ne Waza U15 și U13, care se va desfășura la Râmnicu Vâlcea, în perioada 12–14 septembrie.