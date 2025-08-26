La un pas de o calificare în grupele Cupei României

FRF: CSM Olimpia Satu Mare- CSM Slatina, miercuri ora 17,30

– Echipa noastră va fi condusă de pe margine de Zoltan Ritli după ce clubul l-a demis pe Alexandru Botoș după seria de patru înfrângeri din campionat

Pentru prima dată, o echipă de fotbal din județul Satu Mare a ajuns în play-off-ul Cupei României, iar CSM Olimpia Satu Mare poate scrie o nouă filă în istoria fotbalului local.

Federația Română de Fotbal organizează competiția în noul format începând cu sezonul 2022/23: în faza națională se dispută trei tururi preliminare, urmate de runda de play-off, din care învingătoarele acced pe tabloul principal. Cele mai bune 24 echipe continuă apoi în faza grupelor.

Dacă CSM Olimpia va trece de testul de miercuri, atunci pentru prima dată în istoria clubului va intra în faza grupelor competiției.

Alexandru Botoș demis, Zoli Ritli va conduce echipa de pe margine

Conducerea clubului a decis luni încetarea relațiilor contractuale cu antrenorul Alexandru Botoș. Seria de patru înfrângeri consecutive și mai ales clasarea pe ultimul loc după patru etape i-au determinat pe oficialii celor de la CSM Olimpia să încerce o schimbare, un șoc , la echipă.

La meciul de miercuri de cupă și apoi la jocul de sâmbătă de la Sfântu Gheorghe , echipa va fi pregătită și condusă de pe margine de Zoli Ritli iar directorul tehnic, Bogdan Lobonț va coborî și el pe banca tehnică.

Misiunea lui Zoli Ritli de a redresa corabia nu este deloc ușoară: pe 27 august, de la ora 17:30, pe Stadionul Olimpia–Daniel Prodan din Satu Mare, adversar va fi formația de Liga 2 , CSM Slatina, pregătită de experimentatul Claudiu Niculescu și la care evoluează fostul mijlocaș de la CSM Olimpia, spaniolul Rodri Hernando.

Formația olteană a început slab campionatul ligii secunde: după patru etape are doar un punct și ocupă locul 20. Slatina a remizat pe teren propriu cu Gloria Bistrița (0–0), apoi a pierdut la Voluntari (1–0), acasă cu Buzăul (2–3), iar sâmbătă din nou acasă cu Afumați (0–2). În Cupă, echipa a intrat în turul precedent, când a învins în deplasare cu 4–1 pe ACS Oltul Curtișoara (Liga 3).

Nici CSM Olimpia nu se află într-o situație ideală: în campionat, după patru etape, are patru înfrângeri și un golaveraj de –10, fiind pe ultima poziție. În Cupă însă echipa a avut un parcurs solid: în turul al doilea al preliminariilor a învins cu 10–0 pe Lotus Felix, care a folosit în mare parte juniori, apoi a câștigat cu 4–3 după prelungiri la Sighetu Marmației împotriva CSM-ului local.

Conform regulamentului, în caz de egalitate după 90 de minute se joacă prelungiri, iar dacă este nevoie, calificarea se decide la lovituri de departajare. Câștigătoarea meciului se califică pe tabloul principal, unde prima etapă a fazei grupelor este programată pentru 29 octombrie.

