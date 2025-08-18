Nelu Donca anunță un nou proiect fotbalistic la Botiz

Amical: Sportul Botiz – Someșul Odoreu 0-5

Sportul Botiz, echipă revenită în liga a 4-a, a disputat primul său meci amical împotriva formației Someșul Odoreu, nou promovată în Liga a 4-a ELITE, scorul final fiind 0-5 (0-3).

Pentru Odoreu au evoluat: Mike Martin, Cristhian Flores, Donnovan Barazsu, David Raul, James Purcell, Simon Angelo, Carlos Madrid, Darius Wallace, Turbut Darius, Chiș Patrik și Ardelean Cristian. Au mai intrat pe parcurs Gage Kruper, Norhan Morand, Noah Yohannes, Denis Cubas și Morris Tsuma.

Golurile au fost marcate de Ardelean Cristian, Simon Angelo, Carlos Madrid, Gage Kruper și Noah Yohannes.

La finalul jocului, antrenorul Nelu Donca a vorbit despre proiectul pe care îl construiește la Botiz:

„Am început un nou proiect la Sportul Botiz, un club care revine și e susținut de Primăria și Consiliul comunal și de primarul Ioan Mureșan. Vom activa în Liga a 4-a și, cu câțiva jucători localnici, dar și cu fotbaliști experimentați, ne dorim să facem o figură frumoasă. Am început pregătirile la 1 august, cu două antrenamente pe săptămână și meciuri amicale până la începerea campionatului, pe 15 septembrie. După jocul cu Someșul Odoreu vom mai avea teste cu Sticla Poiana Codrului, Medieșul Aurit, Recolta Dorolț și Victoria Apa. Avem și șase jucători americani în probe, veniți prin Soccer Viza”, a declarat Nelu Donca.

Lotul Sportului Botiz

Portari: Hoban Laurențiu, Kanalos Laurențiu, Adelin Oltean

Fundași: Tursuc Călin, Tamás Király, Notigan Robert, Chifor Robert, Alin Lung, Horea Lucian

Mijlocași: Giurgiuman Lucian, Codrin Temian, Soproni Claudiu, Tuturaș Tudor

Atacanți: Alex Rezmuves, Lobonț Mark

Conducerea clubului este asigurată președintele Radu Huton și antrenorul Nelu Donca cu sprijinul primarului Ioan Mureșan.