Nepotul Ștefan duce mai departe tradiția sportului în familia lui Marius Iepure

Inedit

– nepotul multiplului campion la dans sportiv este la 14 ani un jucător de perspectivă dar de…baschet

În familia Iepure, performanța nu este o întâmplare, ci o moștenire. Dacă numele Marius Iepure este deja cunoscut și respectat în lumea dansului sportiv internațional, astăzi, nepotul său, Ștefan Iepure, duce mai departe această tradiție… dar în cu totul alt domeniu: baschetul.

Marius Iepure, născut în Satu Mare, este unul dintre cei mai titrați dansatori români. A fost vicecampion european și a ocupat locul 3 mondial în dansul sportiv, reprezentând România și Germania în cele mai prestigioase competiții. Alături de partenera sa Otlile Mabuse, a urcat pe cele mai înalte podiumuri și a devenit un simbol al eleganței și muncii duse la perfecțiune.

Cei din Satu Mare își amintesc cu drag de parcursul lui Marius – de la sala de antrenamente din oraș până pe cele mai mari scene ale Europei. Astăzi este antrenor, arbitru internațional și formator de noi generații de dansatori.

Nepotul Ștefan Iepure , ”dansator” pe terenul de baschet

Nepotul lui Marius, Ștefan Iepure, are 14 ani și locuiește în Timișoara, dar poartă cu mândrie rădăcinile sătmărene. Joacă baschet de performanță la SCM Timișoara U14 și deja a început să adune rezultate notabile. Recent, a participat la prestigiosul Partizan Camp din Serbia, unde s-a remarcat ca un bun aruncător de la distanță. Dar și abilitățile sale tehnice și inteligența în joc au fost remarcate de tehnicienii Camp-ului organizat de unul dintre cele mai importante cluburi de baschet din Europa.

O familie, două generații, același spirit

Deși în domenii diferite – dans și baschet – amândoi împărtășesc aceleași valori: pasiune, ambiție, disciplină și dorința de a excela. În timp ce Marius impresiona publicul cu mișcările sale grațioase, Ștefan cucerește terenul cu fiecare coș reușit.

Mult succes Ștefan și felicitări Marius. O familie Iepure dedicată sportului și performanței.