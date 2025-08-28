Peste 550 de sportivi prezenți la Festivalul de handbal de la Carei

Eveniment

– regretatul Mircea Dohan, " cetâțean de onoare" post mortem al municipiului Carei. Fostul președinte al FRH, Cristian Gațu a primit o diplomă de excelență din partea primpriei

Municipiul Carei este la acest final de săptămână, o adevărată capitală a handbalului juvenil din România.

Avem parte de cea de-a XIII-a ediție a Memorialului „Mircea Dohan” la handbal, competiție desfășurată sub egida Federației Române de Handbal. Evenimentul a reunit la deschiderea oficială de joi dimineață peste 550 de tineri sportivi, fete și băieți, din țară și din străinătate. Iar festivitatea de deschidere a fost una emoționantă și plină de surprize. Atât pentru familia regretatului antrenor și profesor, Mircea Dohan cât și pentru invitații speciali, Cristian Gațu și Gheorghe Tadici.

Ediție aniversară – Cupa „Cristian Gațu”

Anul acesta, organizatorii au decis ca turneul să poarte și titulatura „Cupa Cristian Gațu – Carei 2025”, marcând împlinirea a 80 de ani de viață ai reputatului campion mondial și fost președinte al Federației Române de Handbal.

Competiția este organizată anual de familia regretatului handbalist , antrenor, profesor Mircea Dohan

” Atât timp cât mă vor ține puterile voi onora această competiție de la Carei. Una pe care am pornit-o împreună cu familia regretatului Mircea Dohan și care iată că a crescut de la an la an ca valoare. ” ne-a spus fostul președinte al FRH, Cristian Gațu. Acesta are însă și un regret…”Nu mai vin dacă sala va fi goală și nu vor veni spectatori. În fiecare an sesizez lipsa de implicare a careienilor când vine vorba de a veni să-și susțină favoriții” a mai spus Cristian Gațu care a împlinit 80 de ani pe pe 20 august.

Bunul său prieten și fost colaborator în cadrul FRH, antrenorul Gheorghe Tadici a venit în premieră la Carei la această competiție.

”Mereu am fost invitat dar am fost prins în competiții cu echipa mea, HC Zalău. Și acum sunt pe fugă pentru că în week end începe campionatul de handbal feminin și trebuie să pregătesc echipa. Dar am ținut neapărat să vin pentru a-mi onora prietenii de la Carei și mai ales pe Cristian Gațu. El a ajuns la 80 de ani, sperăm și noi să ajungem la vârsta asta…Îi doresc tot binele din lume omului cu care am obținut rezultate deosebite la Naționala României de handbal feminin” ne-a declarat Gheorghe Tadici care a mai amintit că e bucuros că din orașul său, de la Zalău au venit două cluburi la acest turneu. ”E bine că avem așa mulți tineri la handbal. Încă mai avem de unde selecta jucătoare. Problema e că româncele joacă tot mai puțin la echipele de club în prima ligă. Sper ca acest lucru să se schimbe în 10 luni” a mai amintit Tadici.

Deschiderea oficială

Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Național al României. Printre personalitățile prezente s-au numărat , Cristian Gațu, fost președinte al FRH,Gheorghe Tadici, antrenor HC Zalău, Mircea Petran fost handbalist la Națională și la Minaur Baia Mare. Moderatorul competiției a fost comentatorul sportiv Victor Mihalcea.

Recunoaștere și premii

În cadrul festivității de deschidere, familia lui Mircea Dohan a primit placheta de Cetățean de Onoare-post mortem al municipiului Carei, distincția fiind înmânată copiilor acestuia, Monica Boroș și Mircea Dohan jr.

De asemenea, primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs, i-a oferit lui Cristian Gațu un premiu de excelență în sport.

Secțiuni competiționale

Memorialul include mai multe turnee dedicate diferitelor categorii de vârstă:

Baby handbal & minihandbal – fete născute în 2017–2018 și 2015–2016,

Turneu internațional pentru juniori și junioare III – sportivi născuți în 2011–2012.

Locațiile meciurilor (28 august):

Sala Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei

Sala de Sport Petrești (masculin)

Sala Liceului Teoretic Carei

Sala de Sport Foieni (feminin)

Finalele: Vineri, 29 august 2025- Sala „Iuliu Maniu” Carei.

Intrarea este liberă!