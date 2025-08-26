“Ping Pong Fără Frontiere” , un turneu internațional cu 120 de participanți , la Satu Mare

Tenis de masă

– Competiția a fost organizată , în week end , de CS Armand Supur cu sprijinul Consiliului județean și a LPS Satu Mare

Sala „Ecaterina Both” din Satu Mare a găzduit, în perioada 23–24 august 2025, cea de-a XIV-a ediție a Campionatului Internațional de Tenis de Masă „Ping Pong Fără Frontiere”, organizat de Asociația Clubul Sportiv Armand Supur.

Competiția a reunit peste 120 de sportivi din România, Ungaria, Slovacia și Serbia.

”Mă bucur că am reușit să organizăm o nouă ediție a acestei competiții. Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat în organizare și mai ales sportivilor care au ținut să vină de la sute de kilometri distanță pentru a se bucura de mișcare și de tenis de masă.” ne-a spus antrenorul și totodată principalul organizator al turneului, Anton Czigler.

Acesta a fost sprijinit de familie și de antrenoarea de la LPS-CSS Satu Mare, Aurica Roatiș-Gherghel.

Rezultate notabile

Echipe – Davis Cup B

Locul I: Kiss János – Kiss Dávid (Miercurea-Ciuc)

Locul II: Kiss Attila – Blaga Mircea (Crasna)

Locul III: Gindele Szilárd – Tillinger Ferenc (Carei) și Balogh Zsigmond – Medan Tibor (Ungaria)

Individual – Tablou principal

Locul I: Kovács Tamás (Carei)

Locul II: Hodász László (Satu Mare)

Locul III: Hamza Cătălin (CS Armand Supur)

Locul IV: Jurje Alex (CS Armand Supur)

Individual – Consolare

Locul I: Zaha Mark (Satu Mare)

Locul II: Napholtz Maia (Satu Mare)

Locul III: Szarvas Károly (Sălaj) și Szabó János (Petrești)

La finalul întrecerilor, toți sportivii au beneficiat de masa festivă, iar câștigătorii au fost recompensați cu premii oferite de FVS, Gaborosz, Micu, Pogány și Aqua Star.

Sprijin și organizare

Evenimentul a fost posibil datorită sprijinului oferit de Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Satu Mare, LPS Satu Mare, Voința Satu Mare și Pro Satu Mare.

Un moment special

Deși nu a participat la turneu, campionul Albert Czigler de la CS Armand Supur a avut parte de un sfârșit de săptămână special , acesta fiind invitat la Zilele Partium, unde a susținut un meci demonstrativ cu legendarul Jonyer István, multiplu campion mondial și european în anii ’70.