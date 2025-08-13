Podul Golescu din Satu Mare se închide temporar pentru reparații. Anunțul a fost făcut de primarul Kereskényi Gábor

Începând de joi, 14 august, circulația rutieră pe Podul Golescu din municipiul Satu Mare va fi închisă temporar, ca urmare a demarării unor lucrări de reparații esențiale la infrastructura podului.

Informația a fost transmisă oficial de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, care a subliniat importanța acestor intervenții pentru siguranța traficului și menținerea în stare optimă a uneia dintre cele mai circulate căi de acces din oraș.

„Stimați sătmăreni, vă informăm că începând de joi, 14 august, se închide circulația rutieră pe Podul Golescu. Această măsură este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparații care presupun intervenții la hidroizolație și montarea rosturilor de dilatație. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis primarul Kereskényi Gábor.

Lucrările vor viza în special:

reabilitarea stratului de hidroizolație,

montarea rosturilor de dilatație deteriorate,

verificări și consolidări structurale, acolo unde va fi necesar.

⛔️ Restricțiile de circulație vor fi semnalizate corespunzător, iar autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative pe durata intervențiilor.

Municipalitatea face apel la înțelegerea cetățenilor și asigură că lucrările vor fi efectuate într-un ritm susținut, astfel încât traficul să fie reluat în condiții de siguranță cât mai curând posibil.