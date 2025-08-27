Primăria Satu Mare sprijină promovarea ofertei educaționale a Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Extensia Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare este partener al Universității Tehnice din Cluj-Napoca în proiectul de prezentare și promovare a ofertei educaționale a extensiei locale. Acest demers are ca obiectiv pregătirea, atragerea și menținerea forței de muncă calificate în județul nostru, oferind tinerilor oportunitatea de a urma studii superioare de calitate, fără a fi nevoiți să părăsească orașul.

Înscrierile la admitere pentru sesiunea de toamnă sunt deschise până la data de 6 septembrie 2025, iar doritorii se pot înregistra pe platforma oficială: https://admitere.utcluj.ro.

Extensia Universității Tehnice din Cluj-Napoca de la Satu Mare oferă specializări foarte căutate pe piața muncii:

Ingineria sistemelor automate,

Inginerie industrială,

Inginerie și management.

Un avantaj major al acestor programe este faptul că studenții au oportunitatea de a fi angajați încă din timpul studiilor, iar după absolvire pot accesa locuri de muncă în companii naționale și multinaționale de prestigiu.

Primăria Satu Mare consideră că această colaborare contribuie semnificativ la dezvoltarea economică și socială a comunității prin formarea unei generații de tineri profesioniști pregătiți pentru cerințele actuale ale pieței muncii.