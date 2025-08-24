România – Campioană Mondială la dans sportiv

Aseară la Stuttgart, după 3 zile de concurs unde au participat 1250 de sportivi reprezentând 73 de țări, România, a cucerit pentru prima dată German Open Championships (GOC) – cel mai prestigios concurs de dans sportiv din lume, supranumit Everestul dansului. Rareș Cojoc și Andreea Matei, perechea de aur a dansului sportiv românesc, (campioni naționali de 29 de ori) au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului iar 5000 de germani au ascultat cu admirație imnul României. Mica galerie a României a savurat momentul și a trimis câteva fotografii electrizante ce spun totul despre încărcătura emoționala a finalei care s-a întins până la 1.30 dimineața! Este o premieră absolută pentru România iar recunoașterea performanței școlii de dans a României a impus federației internaționale ca in noiembrie campionatul mondial de dans 2025 să se desfășoare in premieră în România! Orasul Sibiu a câștiga drepturile de organizare iar intreaga lume iubitoare al acestui “sport-arta” este invitata intre 30 octombrie și 1 noiembrie în templul dansului românesc. Rareș și Andreea au ajuns lideri mondiali dominând clasamentul general în ultimii 2 ani iar Performanță lor in 2025 atinge noi culmi: două Grand Slam-uri câștigate în premieră pentru România, primul la Wuxi, China și acum Stuttgart, Germania! Tot ei sunt acum vicecampioni la Jocurile Mondiale (competiție paralelă) desfășura la Chengdu și de unde au adus prima medalie pentru România la acest nivel. Desigur ca si suportul părinților care au fost și sponsorii întregii lor cariere, a fost decisiv, iar Cojoc Liviu a declarat: “Sunt copii minunati. Si-au sacrificat tineretea muncind 8-10 ore pe zi pentru un rezultat mirific, unic in istoria Romaniei, iar azi trăiesc o bucurie la intensitate maxima! Felicitari Romaniei dupa acest concurs colosal iar eu acum, pot sa declar ca sunt un părinte fericit!!!” Stefan Vuza președintele Chimcomplex in calitate de șef al galeriei României a adăugat: “A fost un final în care trăiești un Sentiment urias pe care nu-l poti simti decat alaturi de cei 5000 de nemti care stiu sa aprecieze uneori mai bine ca arbitri, calitatea dansului performerilor! Tot ei dau concursului de la Stuttgart o valoare de neegalat in competiția cu celelalte capitale ale dansului mondial! Rareș și Andreea, alături de David Popovici ca si de alți multi sportivi de performanta, si-au daruit copilaria si tineretea sportului, pe care l-au adus la Rang de performanta mondială, și cu siguranță sunt modele pentru tinerii din noua generație!” Familia Vuza a fost prezentă în tribune alături de familia Cojoc și au trăit live emoția acestui moment unic, cu aplauze nesfârșite. Chimcomplex va avea onoarea de a fi Partener al Campionatului Mondial de Dans de la Sibiu, unde perechea noastră va concura acasă, în fața publicului transilvănean dar unde invităm întreagă tara, să lefim susținători și compatrioți! Felicitări, Rareș și Andreea! Sunteți o inspirație pentru România și pentru lume!