Sătmăreanca Vaida Beata, alături de Francesca Alupei a câștigat și Cupa României

De o vară perfectă are parte sătmăreanca Beata Vaida și antrenorul ei, sătmăreanul Adrian Pricop.

Alături de colega ei de echipă de la CSM București, Francesca Alupei, Beata Vaida a câștigat pe rând turneele de la Sibiu, București ,Oradea și Galați iar în week end s-a impus și la turneul final al Cupei României la volei pe plajă.

Sătmăreanca Beata Vaida, alături de colega sa Francesca Alupei (CSM București), și-au trecut în palmares un nou titlu, câștigând Cupa României 2025 la Beach Volley Seniori, turneu desfășurat pe plaja Mano Beach din Mamaia.

În finala feminină, Vaida și Alupei s-au impus cu 2-0 (24-22, 21-12) în fața perechii Ana Maria Armeanu / Ioana Miu (CSU ASE București). Medaliile de bronz au fost câștigate de sportivele de la CSU Oțelul Roșu, care au trecut cu 2-1 (21-4, 19-21, 15-9) de Alexandra Keresztesi / Alexandra Dăniloaia (CSU Oradea).

” Putem spune că până acum am avut o vară perfectă cu Beata și Francesca. Urmează în ultimul week end din august turneul final al Campionatului Național de la Iași unde sperăm să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Atât la Cupa României cât și la finala Campionatului Național participă cele mai bune opt echipe din țară.” Ne-a spus antrenorul Adrian Pricop care a vorbit apoi despre programul fetelor sale pentru finalul de an.

”Din septembrie urmează să participăm la etape din cadrul Circuitului Mondial, la Budapesta, Varșovia, Lille. Suntem în grafic și cred că am depășit cu mult așteptările . Eu am propus ca obiectiv o clasare în această vară în top 300 mondial dar iată că acum am urcat pe 146, ceea ce nu e puțin lucru ” a mai spus Adrian Pricop.

Ca o noutate, fiica cea mică a antrenorului Adrian Pricop, Deona

Pricop a semnat cu CSM București și va evolua la echipa de volei din A2 a clubului.