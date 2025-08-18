Festivalul Internațional de Șah Satu Mare – ediția a XII-a:

Sportul minții în prim-plan și un omagiu adus maeștrilor sătmăreni

– Pasti Zsombor a câștigat marele premiu al turneului OPEN

Între 11 și 18 august 2025, municipiul Satu Mare a găzduit cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Șah, un eveniment de tradiție care a reunit sportivi din România și din străinătate. Festivalul a inclus competiții de nivel înalt, dedicate atât profesioniștilor, cât și copiilor și juniorilor, dar și două turnee memoriale organizate în cinstea maeștrilor sătmăreni Iuliu Szabo și Marian Vasile.

Clasament general (Open):

Locul I: Pasti Zsombor (Ungaria) – 6,5 puncte

Locul II: Arion Ilie (CS Metalurgistul Cugir) – 6 puncte

Locul III: Aroven Mikael (Suedia) – 6 puncte

Pe următoarele poziții s-au clasat Daniel Hristodorescu (CS Universitar Ploiești), Gabriel Voiteanu (CS Universitatea Târgoviște) și Iulian Sabarez (ACS Pionii Regelui Românești).

Câștigători pe categorii de vârstă:

Băieți U8:

Haimana Teodor-Nicolas (ACS Școala de Șah Moți)

Balog Ronaldo (Ungaria)

Mocan Emil-Octavian (ACS La Bunicu Baia Mare)

Fete U8:

Muraru-Teberean Medeea (CS Pegas Cluj-Napoca)

Socolan Anisia-Maria

Băieți U10:

Bonea Damian-Zian (LPS Satu Mare)

Rotescu Vladimir-Szilard (CSM Mediaș)

Stănescu Gabriel (CSS Viitorul Cluj-Napoca)

Fete U10:

Mărchiș Carla-Ioana (ACS Tinerii Lei Baia Mare)

Vălean Sofia-Ayana (LPS Satu Mare)

Apostoaiei Magdalena (CS Alcor București)

Băieți U12:

Kovacs Balazs (CSM Olimpia Satu Mare)

Manta Sebastian-Gabriel (CSM Mediaș)

Muraru-Teberean David (CS Pegas Cluj-Napoca)

Fete U12:

Iorga Elizabeth-Maria (ACS Școala de Șah Moți)

Apolzan Alexia-Victoria (CS Pegas Cluj-Napoca)

Rațiu Raluca-Elena (CS Unirea Săcălășeni)

Băieți U14:

Codru Raul-Cristian (ACS Pionii Regelui Românești)

Blaj Laurențiu-Mihai (CSM Mediaș)

Seletye Dominik (CSM Olimpia Satu Mare)

Fete U14:

Bădică Ariana (CS Dinamo București)

Zamfirache Amalia-Maria (LPS Satu Mare)

Doncu Petcu Adriana-Aylin (CS Universitar București)

Premii pe categorii de rating:

1801–2000: Arion Ilie | Martinenco Sergiu | Dranga Victor-Andrei

1601–1800: Moroz Cristian-Andrei | Vlasin Radu-Cristian | Voloshyn Viacheslav

1451–1600: Blaj Laurențiu-Mihai | Bușe Mihai-Cristian | Szekely David-Kristof

0–1450: Horia Ștefan | Manta Sebastian-Gabriel | Bonea Damian-Zian

Memorialul „Iuliu Szabo” – GM Round Robin (11–18 august 2025)

Turneul dedicat memoriei reputatului șahist Iuliu Szabo a fost un concurs de tip închis, destinat obținerii normelor de Mare Maestru, cu 10 participanți și un rating mediu de 2399.

Clasament final:

GM Manolache Marius (România) – 7 puncte

FM Bodrogi Bendeguz (Ungaria) – 5,5 puncte

IM Pribelszky Bence (Ungaria) – 5,5 puncte

Memorialul „Marian Vasile” – IM Round Robin (11–17 august 2025)

Turneul „Memorialul Marian Vasile”, desfășurat în paralel, a reunit jucători aspiranți la titlul de Maestru Internațional.

Clasament final:

FM Sacihilaru Alexandru (România) – 7 puncte

GM Okhotnik Vladimir (Franța) – 6 puncte

FM Crăciun Sasha-Matei (România) – 6 puncte

FM Stanciu Alexandru-Ovidiu (România) – 6 puncte

IM Srinath Rao S.V. (India) – 6 puncte

Săchilaru Alexandru a realizat norma de Maestru Internațional.

Mulțumiri și concluzii

Organizatorii adresează mulțumiri tuturor participanților, antrenorilor, părinților și în mod special arbitrilor, pentru profesionalism și implicare. Evenimentul nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al Primăriei Municipiului Satu Mare și al CSM Olimpia Satu Mare, parteneri tradiționali ai competiției.

Ediția a XII-a s-a încheiat cu succes, consolidând renumele municipiului Satu Mare ca pol al șahului românesc. Următoarea ediție promite noi provocări și partide memorabile pentru iubitorii sportului minții.