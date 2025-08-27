Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord lansează oferta de abonamente pentru Stagiunea 57

Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord din Satu Mare anunță lansarea abonamentelor pentru Stagiunea cu numărul 57, o stagiune variată, cu spectacole pentru toate categoriile de vârstă și preferințe.

Programul include atât premiere, cât și reluări ale unor producții deja apreciate de public, acoperind genuri diverse: comedie, teatru clasic, spectacole pentru copii, teatru-dans, instalații performative și producții de improvizație. Printre noutățile acestei stagiuni se numără „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, „Dragostea celor trei portocale” de Carlo Gozzi și „Despre tandrețe” de Matei Vișniec. Publicul va avea ocazia să redescopere și spectacole consacrate, precum „Așteptându-l pe Godot”, „Jocul de-a vacanța”, „Domnișoara Nastasia” sau „La Vie en Rose” de Gigi Căciuleanu.

Oferta se adresează tuturor spectatorilor, de la cei mici, care vor putea urmări producții precum „Albă ca Zăpada” sau „Cei trei purceluși”, până la iubitorii de teatru clasic, comedie sau producții contemporane inovatoare.

Informații și bilete:

Agenția teatrală – str. Horea nr. 6, contact 0261712106 / 0786538580, agentie.teatruldenord@gmail.com, www.teatruldenord.ro

Bilete online: teatruldenord.biletmaster.ro

Detalii complete despre abonamente și program pot fi consultate aici: infosm.ro/i/TeatruStagiune57