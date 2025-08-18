Turul lui Cristi Popa a câștigat ”triunghiularul” de la Micula

Fotbal județean

– la turneul amical au mai participat, CSM II Olimpia Satu Mare și Vamosoroszi KSE

Micula a fost sâmbătă gazda unui interesant turneu triunghiular, la care au participat echipa locală Turul Micula, colega din Liga a 3-a Elite, CSM Olimpia Satu Mare II și vecinii maghiari de la Vamosoroszi KSE.

Meciurile s-au disputat pe durata a două reprize de câte 30 de minute, iar gazdele au reușit să se impună fără emoții, câștigând ambele partide disputate.

În primul joc, Turul Micula a trecut de CSM Olimpia II cu 4-1, după o primă repriză echilibrată, încheiată la egalitate. Pentru gazde au marcat Bonea, Thomas, Fiscușan și Mizsei, în timp ce pentru Olimpia a punctat Hosu.

În al doilea meci, echipa secundă a Olimpiei nu a reușit să țină piept maghiarilor de la Vamosoroszi KSE, care s-au impus clar cu 3-0, prin golurile semnate de David R., Lakos F. și Balogh S.

Partida decisivă pentru câștigarea turneului a adus din nou victoria gazdelor: Turul Micula – Vamosoroszi 4-1. Pentru miculenii pregătiți de Cristi Popa au marcat Pop Nandor, Micle și Thomas (de două ori), în timp ce Szabo Tamas a reușit golul de onoare al oaspeților.

Clasament final

1.Turul Micula – 6 puncte (golaveraj 8-2)

2.Vamosoroszi KSE – 3 puncte (4-4)

CSM Olimpia II – 0 puncte (1-7)

Atacantul Turului, Thomas a fost cel mai eficient jucător al competiției, reușind trei goluri și fiind decisiv în ambele victorii ale gazdelor.