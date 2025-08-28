Unirea Tășnad deschide sezonul, la Sânmartin

Liga a 3-a

– SC Olimpia MCMXXI are meci acasă, sâmbătă cu Bihorul Beius

Noul sezon al Ligii a 3-a pornește la drum la acest sfârșit de săptămână. Cele două echipe din județul Satu Mare, Unirea Tășnad și SC Olimpia MCMXXI fac parte din seria a 8-a și vor întâlni echipe din Maramureș, Sălaj, Bihor și Cluj.

Nou promovați în eșalonul trei, tășnădenii deschid sezonul în deplasare pe terenul celor de la Lotus Băile Felix. În schimb, SC Olimpia MCMXXI are meci acasă, sâmbătă, cu Bihorul Beiuș. Cum TVA ul la bilete a crescut simțitor, conducerea voluntarilor olimpiști a anunțat că din acest sezon intrarea la meci e 15 lei.Pe stadionul Someșul.

În runda a doua vom avea la Tășnad duelul județean, Unirea- SC Olimpia MCMXXI.

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE DIN SERIA 8

VINERI – 29 AUGUST – ORA 18:00

Lotus Băile Felix – Unirea Tășnad

VAiitorul Cluj – Unirea Dej

SÂMBĂTĂ – 30 AUGUST – ORA 18:00

SCM Zalău – Sănătatea Cluj Napoca

Sticla Turda – Crișul Sântandrei

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – Bihorul Beiuș

Minaur Baia Mare – CSM Sighet