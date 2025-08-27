Unirea Tășnad începe noul sezon cu un lot complet remaniat!

Liga a 3-a

– Conducerea clubului a anunțat marți achizițiile făcute înaintea startului în eșalonul trei

Conducerea clubului Unirea Tășnad a prezentat, marți, noile achiziții pentru sezonul 2024/2025 din Liga 3. Nu mai puțin de zece jucători au fost integrați în lot, dintre care trei provin de la LPS Satu Mare și urmează să debuteze la nivel de seniori.

O mare parte dintre jucătorii cu care Unirea Tășnad a promovat în iulie în Liga a 3-a și-au găsit alte angajamente iar antrenorul Mihai Sabău Șvegler împreună cu directorul tehnic Ioan Stelescu au preferat să meargă acum pe cartea tinereții. Și au adus la echipă mulți junirori care să primească șansa de a se evidenția la nivel de liga a 3-a.

Transferuri importante în defensivă

Noul portar al Unirii este Dumitru Vasile Raul, venit de la Minaur Baia Mare. În apărare, cea mai notabilă achiziție este tânărul de 19 ani Csatári Márk, care sezonul trecut a promovat în Liga 2 cu Olimpia VSK Satu Mare, dar a lipsit finalul campionatului din cauza unei accidentări.

De asemenea, a fost adus și fundașul cu experiență Dacian Dunca (25 de ani), care a trecut pe la echipe precum Jiul Petroșani, Viitorul Târgu Jiu, Petrolul Ploiești, Minaur Baia Mare, VSK Sighetu Marmației și Victoria Carei. Tot pe linia defensivă se remarcă și transferul lui Ștefan Fukenhauser (19 ani), sosit de la SC Olimpia MCMXXI, dar cu experiență și în Liga 3 la Biharszentandrás.

Un alt nume nou în lot este juniorul de 17 ani Székely Dominic, crescut la LPS Satu Mare.

Noutăți și-n atac

La mijloc, Robert Băciuț (24 de ani) vine cu experiență din ligile inferioare, evoluând anterior la FCSB 2, Viitorul Târgu Jiu, CSM Focșani, CS Afumați, Râmnicu Sărat și Miroslava. Alături de el, Angel Onea (20 de ani), un produs al LPS, a debutat deja la seniori sezonul trecut pentru SC Olimpia MCMXXI.

Tot în zona mediană, Denis George Matiș (20 de ani) vine de la CIL Blaj, după ce a evoluat și la Sighetu Marmației. În plus, alți doi juniori de 17 ani, Adelin Groza (mijlocaș) și Alexandru Vasile Ciotea (atacant), își vor încerca norocul la nivelul Ligii 3.

Start de sezon cu derby județean

Unirea Tășnad revine în Liga 3 după o pauză de cinci ani, ultima participare fiind în 2019. Noul sezon debutează vineri, când echipa va juca în deplasare, la Lotus Băile Felix (Sânmartin), în prima etapă a seriei a 8-a.

Primul meci pe teren propriu este programat pe 6 septembrie, de la ora 17:00, când Unirea va întâlni pe SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, o formație cu un parcurs fluctuant în ultimii ani, promovată și retrogradată de două ori în Liga 3.