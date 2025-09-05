Acțiuni ale polițiștilor pentru siguranța rutieră

În perioada 1 – 7 septembrie 2025, conform Calendarului de acțiuni pentru reducerea riscului rutier în anul 2025, sunt desfășurate acțiuni în vederea verificării respectării regimului legal de viteză și prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Polițiștii rutieri acționează cu prioritate pentru identificarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală, utilizând toate echipamentele de supraveghere a traficului și de măsurare a vitezei aflate în dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

La data de 5 septembrie a.c., în intervalul orar 06:00 – 10:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au desfășurat ample acțiuni de control, pe întreaga rețea de drumuri publice din județ. În cadrul acestor acțiuni, toate aparatele radar din dotare au fost utilizate la capacitate maximă, pentru a depista și sancționa conducătorii auto care nu respectă limitele legale de viteză sau încalcă alte reguli de circulație pe drumurile publice.

În cadrul acțiunii au fost legitimate peste 130 de persoane și verificate peste 120 de autoturisme, prin intermediul aplicației e-DAC.

Polițiștii au aplicat 205 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 58.000 de lei, totodată a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 14 conducători de autoturisme, privind nerespectarea regimului legal de viteză.

Demersul polițiștilor vizează în principal creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave, generate în special de nerespectarea limitelor legale de viteză. Prin aceste măsuri, polițiștii nu urmăresc doar sancționarea celor care pun în pericol viața și siguranța celorlalți participanți la trafic, ci și responsabilizarea conducătorilor auto și conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație.

Participanții la trafic sunt astfel încurajați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să adopte un comportament preventiv, pentru ca deplasările să se desfășoare în siguranță.

În continuare, polițiștii rutieri vor monitoriza și în acest sfârșit de săptămână respectarea regimului legal de viteză pe principalele drumuri de pe raza județului Satu Mare.