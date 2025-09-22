𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎𝑡 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑜-𝑢𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡̦𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎̆: verificări comune ale lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor

În perioada 16 – 18 septembrie 2025, au avut loc acțiunile de verificare a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă și ape interne, aflate în sectorul de interes comun român și ungar, pe teritoriul României.

Au fost verificate lucrările hidrotehnice de pe râurile Someș, Crasna și Tur, polderul Moftin, stocurile de materiale și mijloace de apărare de la cantonul și magazia Călinești-Oaș, precum și canalele de desecare și stațiile de pompare a apelor interne din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Îmbunătăţiri Funciare. În primul comentariu, puteți accesa programul verificărilor.

Rezultatele verificărilor au confirmat că toate lucrările examinate se află într-o stare bună de funcționare și întreținere. Nu au fost identificate deficiențe care să compromită integritatea sistemelor sau să reprezinte un risc pentru siguranța comunităților locale.

Protecția împotriva inundațiilor reprezintă rodul unei supravegheri permanente, a unor intervenții prompte și a unei cooperări transfrontaliere eficiente.