Acțiune desfășurată de polițiști împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român

La data de 22 septembrie a.c., în intervalul orar 07.00-09.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în localitatea Gelu, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere.

Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 de lei, fiind reținute 6 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice.