Acțiune în sistem integrat desfășurată de polițiștii sătmăreni

La data de 20 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Petrești au desfășurat o acțiune în sistem integrat privind depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, depistarea conducătorilor auto care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice și pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică.

La această acțiune au fost angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare. În cadrul acțiunii desfășurate, au fost legitimate 57 de persoane, au fost verificate 35 autoturisme și au fost aplicate 94 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei.