Acțiuni coordonate ale instituțiilor județene pentru limitarea răspândirii rabiei

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de subprefectul Ioan Tibil și șefa Serviciului de Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Afaceri Europene și Situații de Urgență, Ramona Antonescu, a avut în această dimineață o întâlnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea focarului de rabie confirmat în localitatea Dabolț, comuna Halmeu.

La discuții au participat reprezentantul Gărzii Forestiere Oradea, dr. ing. Stelian Pantea, reprezentantul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Satu Mare, Nicolae Anișorac, adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, comisar șef de poliţie Cătălin Lungu, precum și directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, Nicolae Dumuța.

Întâlnirea a avut ca temă principală coordonarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii rabiei. S-a decis organizarea unor acțiuni de vânătoare la specia vulpe și la alte carnivore sălbatice în zona de protecție instituită în jurul localității Dabolț și a Fondului Cinegetic nr. 14 Halmeu, aceste specii fiind cunoscute drept vectori principali ai bolii. Totodată, s-a convenit asupra respectării stricte a normelor de biosecuritate și a predării către laborator, pentru analiză, a tuturor cadavrelor provenite din fauna sălbatică. Un alt subiect important l-a constituit intensificarea controalelor pentru a împiedica comercializarea cărnii de porc și a altor produse de origine animală provenite din perimetrul de risc, măsură necesară pentru eliminarea oricărui pericol epidemiologic suplimentar. De asemenea, au fost reafirmate obligațiile privind supravegherea atentă a animalelor receptive la rabie din gospodării și vaccinarea câinilor și pisicilor din localitate.

„Rabia este o boală gravă, cu risc major atât pentru animale, cât și pentru oameni. Este esențial să aplicăm cu fermitate toate măsurile prevăzute de lege și să acționăm coordonat pentru a preveni extinderea focarului. Instituția Prefectului Județul Satu Mare, în colaborare cu toate structurile implicate, va continua să monitorizeze situația și să informeze în permanență opinia publică. Cetățenii sunt îndemnați să sprijine autoritățile prin respectarea măsurilor sanitare, prin notificarea imediată a medicului veterinar în cazul apariției unor comportamente suspecte la animale și prin vaccinarea de urgență a câinilor și pisicilor. Protejarea sănătății publice și menținerea siguranței comunității rămân prioritățile absolute ale autorităților județene.” – prefect Altfatter Tamás