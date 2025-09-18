Miercuri, 17.09.2025, o echipă formată din specialiști din cadrul Penitenciarului Satu Mare, Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Satu Mare, Inspectoratului Școlar Judeţean Satu Mare, respectiv din cadrul Direcției de Sănătate Publică Satu Mare au desfășurat o serie de activități de informare și conștientizare a deținuților din Penitenciarul Satu Mare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool și de droguri, precum și cu privire la cadrul legislativ care se aplică.

Deținuții au avut posibilitatea testării celor trei tipuri de ochelari care simulează în mod impresionant starea de deteriorare produsă de alcool sau alte substanţe psihotrope – ochelarii care induc efectele consumului de alcool, ochelarii care induc efectele consumului de alcool în versiunea de noapte şi ochelarii care induc efectele consumului de droguri.

Acțiunea face parte din Planul Județean de Acțiune – pe palierul de prevenire – pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri / alte substanțe cu efect psihoactiv – risc major la adresa siguranței individuale și naționale, la nivelul județului Satu Mare.