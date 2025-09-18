ALARMĂ!!! Măcel porcin la Satu Mare: peste 5.000 de porci sacrificați din cauza pestei porcine africane

Autoritățile din județul Satu Mare au confirmat joi, 18 septembrie 2025, apariția unui focar de pestă porcină africană (PPA) la o exploatație comercială din localitatea Eriu Sâncrai, comuna Craidorolț. Situația este considerată extrem de gravă, în condițiile în care ferma afectată are un efectiv de peste 5.000 de porci. Prefectul Altfatter Tamás a convocat de urgență ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB).

Planul de măsuri

În urma prezentării specialiștilor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), CLCB a adoptat Decizia nr. 39/18.09.2025, prin care s-a stabilit Planul de măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.

Zona de protecție se întinde pe o rază de 3 km în jurul focarului, pe teritoriul localității Cig, iar zona de supraveghere pe o rază de 10 km include localitățile: Istrău, Craidorolţ, Ghirolt, Ţeghea, Eriu Sâncrai, Satu Mic, Giungi, Mihăieni, Acâş, Unimăt, Ganaş, Săcăşeni, Chegea, Sărăuad, Tăşnad, Ghileşti și Ady Endre.

De asemenea, măsurile vizează și exploatațiile comerciale SC Mastvet SRL, SC Mastfooder SRL, SC Kovaser Prod SRL și PFA Veron Lorant.

Sacrificarea efectivului

Singura soluție aplicată în această situație este sacrificarea controlată a întregului efectiv de peste 5.000 de porci și neutralizarea cadavrelor prin metode de ecarisare alternativă, inclusiv îngropare în vecinătatea fermei. Operațiunea, de o amploare semnificativă, este coordonată strict de DSVSA Satu Mare, împreună cu Apele Române și Direcția Județeană de Mediu.

Impact economic major

Prefectul Altfatter Tamás a atras atenția asupra gravității situației:

„Avem o situație deosebit de gravă astăzi, un focar de pestă porcină africană la o fermă de suine cu un efectiv de peste 5000 de porci, o situație pe care nu ne-am dorit-o dar pentru care ne-am pregătit. (…) Pierderile economice aduse de această boală sunt semnificative, atât pentru ferma în cauză, cât și pentru agenții economici din zonele de protecție și de supraveghere, care nu își pot valorifica producția până la stingerea definitivă a focarului.”

Autoritățile județene dau asigurări că măsurile sunt aplicate cu maximă promptitudine și rigoare, însă efectele economice ale focarului vor fi resimțite atât de fermă, cât și de producătorii din zona vizată. Pesta porcină africană rămâne una dintre cele mai periculoase boli pentru creșterea suinelor, cu impact devastator asupra fermierilor.