Amenzi peste amenzi date de poliţiștii sătmăreni – 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 76.000 de lei

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 3 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 80 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 36.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 76.000 de lei.