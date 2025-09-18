Beție la volan în Satu Mare: a făcut praf o intersecție și a rănit un tânăr

Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după ce un conducător auto a ignorat semnul „STOP”



Un accident rutier s-a produs miercuri, 17 septembrie, în jurul orei 18:45, la intersecția străzilor George Bacovia și Ilarie Chendi din municipiul Satu Mare. Un șofer de 46 de ani, aflat sub influența alcoolului, nu a respectat indicatorul „STOP” și a provocat coliziunea cu un autoturism condus regulamentar de un tânăr de 19 ani.

Accidentul din intersecție

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că bărbatul de 46 de ani a pătruns în intersecție fără a acorda prioritate, izbind mașina condusă de tânărul din Lazuri. Impactul s-a soldat cu rănirea acestuia din urmă, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Testat cu etilotestul

Cei doi șoferi au fost supuși testării cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat pentru bărbatul de 46 de ani o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, confirmând că acesta se afla în stare de ebrietate la volan.

Cercetări în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. Conducătorul auto riscă dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.