Conducători auto fără permis de conducere pe drumurile publice prinși de poliţiști

La data de 19 septembrie a.c, în jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 109L din localitatea Băbășești, au depistat în traficul rutier, un autoturism, condus de către un tânăr de 25 de ani, din localitatea Turț.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au stabilit faptul că autoturismul i-ar fi fost încredințat acestuia pentru a fi condus pe drumurile publice de către o tânără de 23 de ani, din localitatea Tarna Mare deși acesta nu deține permis de conducere. În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști.

***

La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 03.10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier în localiatea Racșa au oprit un autoturism, condus de un minor de 16 ani, din localitatea Racșa.

În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.18 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

***

La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 08.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe strada Careiului, din municipiul Satu Mare au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.49 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.