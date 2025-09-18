Cooperare transfrontalieră: polițiști români și maghiari în acțiune împotriva violenței domestice

Polițiști români și maghiari, specialiști în prevenirea criminalității, din cele două țări, s-au reunit la începutul acestei săptămâni, în Nyíregyháza (Ungaria), în scopul desfășurării unui eveniment comun de prevenire a violenței domestice dedicat copiilor din centrele de plasament, un grup vulnerabil și expus riscurilor.

Evenimentul derulat în comunitate, în cadrul proiectului UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders a inclus următoarele tipuri de activități:

demonstrații și tehnici de autoapărare pentru dezvoltarea încrederii și a abilităților de protecție personală;

prezentări și discuții despre serviciile de sprijin pentru victimele violenței domestice, încurajând apelarea la ajutor specializat;

atelier de realizare de afișe cu tema violenței domestice pentru sensibilizarea cu privire la consecințele violenței domestice;

piesă de teatru interactivă, care a abordat subiecte precum violența domestică și traficul de persoane, având ca scop conștientizarea și responsabilizarea tinerilor;

prezentarea de către polițiștii români a aplicației Bright Sky, un instrument digital gratuit, disponibil pe telefonul mobil – o sursă de ajutor pentru persoane aflate în situații de risc – accesibilă în limba română, maghiară și engleză.

Tinerilor le-a fost transmis mesajul că sprijinul pentru persoanele aflate în situații de risc poate fi accesat rapid și în condiții de confidențialitate, aplicația punând la dispoziție funcții de siguranță personală, linii de urgență și informații utile despre recunoașterea și gestionarea situațiilor de violență.

În cea de-a doua parte, evenimentul a inclus o sesiune interactivă dedicată polițiștilor și specialiștilor din domeniul prevenirii violenței în familie, unde vizionarea piesei de teatru a fost urmată de discuții aplicate privind fenomenul violenței domestice și traficului de persoane.

Prin activitățile comune desfășurate la Nyíregyháza, polițiștii și specialiștii români și maghiari au demonstrat că prevenirea și combaterea violenței domestice nu se rezumă doar la informare: implică soluții reale, accesibile, sprijin imediat și, mai ales, implicare comună și cooperare transfrontalieră consolidată.

RECUNOAȘTE. PUNE LIMITE. CERE AJUTOR. AJUTĂ!

Proiectului UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders, este implementat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare în parteneriat cu Căpetenia Superioară de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg (Nyíregyháza), în cadrul proiectului UNITE – The Unseen Aggression – Prevent & Combat Domestic Violence Across Borders, finanțat prin Programul Interreg VI-A România-Ungaria.