Crama Rătești, degustare specială cu preparate alese și muzică clasică live, la primul eveniment GOD

În cadrul primului eveniment GOD – Guidance. Oneness. Depth (link activ: https://www.facebook.com/GODGuidanceOnenessDepth), ce va avea loc pe 18 octombrie 2025 la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare, publicul nu va trăi doar o experiență culturală și spirituală, ci și una senzorială, rafinată, oferită de una dintre cele mai apreciate crame din județ: Crama Rătești (link activ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057501337795)

Vinurile Cramei Rătești vor fi prezentate în cadrul unei degustări speciale, însoțite de brânzeturi atent alese și bruschete artizanale, gândite să pună în valoare fiecare soi servit. Atmosfera va fi completată de un moment live de pian și vioară, care promite să transforme fiecare pahar de vin într-o poveste.

Mai mult decât atât, participanții vor avea ocazia să descopere tainele vinului și procesul viticol, ghidați de un specialist în viticultură, care va oferi explicații despre soiuri, terroir și echilibrul dintre tradiție și inovație.

Crama Rătești, o mândrie a județului Satu Mare, aduce în centrul evenimentului nu doar gusturi fine, ci și pasiunea unei echipe care cultivă excelența, respectul pentru pământ și pentru cei care îl lucrează.

Un vin bun se trăiește, nu doar se bea – iar pe 18 octombrie, veți avea ocazia să-l trăiți cu toate simțurile!

