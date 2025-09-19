DRAMĂ ÎN ȚARA OAȘULUI. Accident mortal cu armă de vânătoare – un bărbat împușcat în gât

Un bărbat de 40 de ani a fost împușcat în gât de un prieten care manevra imprudent arma în autoturism

Noaptea trecută, o tragedie s-a produs în parcarea unei pensiuni din Călinești-Oaș, după ce un bărbat de 40 de ani a fost împușcat mortal cu o armă de vânătoare. Incidentul s-ar fi produs accidental, în timp ce arma era manevrată de un alt bărbat aflat în același autoturism.

Arma s-a declanșat accidental

Potrivit primelor verificări, un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăgușeni, se afla într-un autoturism împreună cu mai mulți prieteni. În timp ce manipula o armă de vânătoare aflată în vehicul, aceasta s-ar fi declanșat accidental, glonțul lovind în zona gâtului un bărbat de 40 de ani, din Gherța Mică, aflat pe bancheta din spate. Rănile suferite i-au fost fatale.

Anchetă coordonată de procuror

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, ai Serviciului Investigații Criminale și ai Serviciului Criminalistic. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș, urmând să fie stabilite toate circumstanțele exacte ale tragediei.

Context dramatic

Polițiștii verifică acum proveniența armei, modul în care aceasta a fost transportată și dacă erau respectate normele legale privind deținerea și folosirea armelor de foc. Totodată, anchetatorii vor stabili dacă este vorba despre un accident de neglijență sau dacă există și alte aspecte care au contribuit la producerea evenimentului.