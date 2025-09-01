Echipele din Hajdúnánási s-au impus la Festivalul de handbal de la Carei

În perioada 27–29 august 2025, municipiul Carei a fost capitala handbalului juvenil, găzduind peste 550 de sportivi din România și Ungaria, la o competiție plină de pasiune, emoție și performanță.

Evenimentul a debutat cu turneul de baby și minihandbal, continuând cu întrecerile la nivel Junioare III și Juniori III, unde s-au evidențiat viitorii campioni ai handbalului.

Rezultate:

Junioare III

1. Hajdúnánási SK (HU)

2. CS Marta Baia Mare

3. CS Alpha Oradea

4. Academia Alexandru Csepreghi Baia Mare

Premii speciale:

• Cel mai tehnic jucător: Pătrașcă Maria (CS Marta Baia Mare)

• Cel mai bun portar: Erdei Anna (Hajdúnánási SK, HU)

• Golgeter: Zekovic Vlaic (CS Alpha Oradea)

Juniori III

1. Hajdúnánási SK 2011 (HU)

2. Hajdúnánási SK 2012 (HU)

3. CS Seini

4. CS Unirea Sântana

Premii speciale:

•Cel mai tehnic jucător: Szabo Patrick (Hajdúnánási SK, HU)

• Cel mai bun portar: Hotea David (CS Seini)

• Golgeter: Girus Gergo (Hajdúnánási SK, HU)

Toți participanții au primit diplome, medalii, tricouri și surprize, premiile fiind înmânate de legende ale handbalului precum Cristian Gațu, Gheorghe Tadici, Mircea Petran și Bogdan Georgescu.

”Mulțumim organizatorilor, partenerilor și tuturor celor care susțin viitorul handbalului!

Memorialul Mircea Dohan – Cupa Cristian Gațu rămâne un reper în calendarul handbalului juvenil românesc, o sărbătoare a sportului și a educației prin handbal.” transmit organizatorii pe pagina oficială de facebook a turneului.